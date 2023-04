Suzuki e Applied EV sviluppano piattaforma veicoli elettrici autonomi

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki e l’australiana Applied EV svilupperanno una piattaforma per veicoli elettrici autonomi.

Applied EV è un’azienda tecnologica australiana specializzata nello sviluppo e progettazione di software ed elettronica per veicoli autonomi ready to use. Suzuki ha stipulato con Applied EV un accordo di collaborazione nel settembre 2021 e ha investito in Applied EV nel 2022, valutando sin da allora la possibilità di sviluppare un progetto comune. Nel progetto di co-sviluppo, la piattaforma per veicoli autonomi di Applied EV Blanc Robot, sarà integrata con il robusto e inconfondibile telaio a traliccio dell’iconico fuoristrada Suzuki Jimny, elettrificato da Applied EV e controllato dal suo sistema di controllo centrale, Digital Backbone. Le due aziende intendono sviluppare il progetto Blanc Robot e sviluppare modelli di business per espandere l’adozione di veicoli elettrici autonomi e migliorare la notorietà dei marchi.

Prima di questo accordo, Suzuki ha effettuato ulteriori investimenti in Applied EV attraverso il fondo di venture capital aziendale, Suzuki Global Ventures. Le due società rafforzeranno ulteriormente il loro rapporto e promuoveranno la mobilità di nuova generazione.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).