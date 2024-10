Suzuki è “Car of Eicma” 2024

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è “Car of EICMA” e sarà una delle protagoniste della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote, che si terrà alla Fiera di Milano dal 7 al 10 novembre. Per celebrare questo riconoscimento, Suzuki, oltre a rendere disponibili una dotazione di vetture all’organizzatore di Eicma, esporrà due veicoli esclusivi, accomunati dalla stessa accattivante livrea nera e gialla: il prototipo della GSX-8R Cup e la Suzuki Swift 8R. La GSX-8R Cup, versione racing pensata per la pista della GSX-8R da cui deriva ed è stata presentata per la prima volta al Suzuki Motor Fest di Misano a maggio 2024; sarà esposta durante EICMA durante EICMA sarà possibile ammirarne due esemplari esposti nel cuore della fiera, lungo Viale Italia e tra i padiglioni 18 e 22. Accanto alla sportiva, Suzuki svelerà in anteprima assoluta la Swift 8R, una versione esclusiva one-shot della celebre e compatta autovettura della gamma Suzuki, che richiama i colori e lo spirito della GSX-8R. Anche la Swift 8R sarà visibile lungo Viale Italia, pronta a incantare i visitatori.

“Che onore essere scelti da EICMA come loro automobile! EICMA è la vetrina più visibile del mondo moto, frequentata da appassionati, professionisti, operatori. Per l’occasione Swift veste la livrea del prototipo 8R CUP, la Suzuki 8R modificata, preparata per far crescere talenti giovani in pista e far divertire i talenti “giovani dentro” dichiara Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia. “Sono grato e orgoglioso della partnership con Suzuki e mi fa piacere che questo importante marchio abbia colto le straordinarie opportunità di visibilità che è in grado di offrire il nostro evento espositivo: sono certo che sarà una collaborazione proficua per entrambi” ha detto

Federico Aliverti, direttore Generale di EICMA.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

