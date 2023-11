Suzuki e Torino FC donano 11 ciliegi giapponesi alla città della Mole

TORINO (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno di Suzuki a favore dell’ambiente operando a svariati livelli, sia in ambito globale che locale, per ridurre le emissioni e preservare al meglio il pianeta su cui viviamo. La filiale italiana della Casa di Hamamatsu, in collaborazione con il Torino Football Club, squadra di cui è Main Sponsor, ha deciso di promuovere un’ulteriore iniziativa tanto concreta quanto carica di significati. Per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi, che cade oggi, martedì 21 novembre, donerà 11 ciliegi giapponesi sakura alla Città di Torino, che saranno piantati in una zona prossima allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il numero non è casuale: 11 sono i giocatori di una squadra di calcio e 11 sono anche gli anni di partnership che legano Suzuki Italia e la società granata.

La messa a dimora delle piante verrà completata nei primi mesi del 2024, nel momento più indicato per la salute delle piante e da quel momento in poi questo piccolo angolo di Giappone trapiantato a Torino darà il suo contributo a migliorare la qualità dell’aria.

Con questa iniziativa, Suzuki prosegue con il contributo tangibile della crescita del patrimonio verde di Torino e dell’intera Regione, dopo la messa a dimora degli alberi a Torino nel Parco Piredda (30), a Venaria (TO) nel Parco naturale della Mandria (72), presso la propria sede (50) e presso le scuole del comune limitrofe alla sede (3) per un totale di 166 alberi.

Il progetto si estende anche a livello nazionale con il coinvolgimento di tutte le Concessionarie Suzuki. I dealer che compongono la rete della Casa di Hamamatsu parteciperanno alla giornata nazionale degli alberi piantando almeno un albero nel proprio territorio di riferimento, per un totale di ulteriori 230 piante. Ad oggi, Suzuki ha piantato oltre 900 alberi contribuendo così alla significativa crescita del bosco diffuso. Ora, al terzo anno di vita, questo progetto assicura una riduzione complessiva della CO2 di 18.000 kg in un anno.

Suzuki è attenta alle tematiche legate all’ecologia e il progetto per la giornata degli alberi si integra perfettamente con le altre attività a favore dell’ambiente. La Casa di Hamamatsu s’impegna in molti modi per migliorare l’equilibro tra ambiente e mobilità, proponendo prodotti auto, moto e motori fuoribordo progettati e costruiti non solo per il benessere dei loro utilizzatori, ma anche per quello del pianeta e delle generazioni future. Suzuki è consapevole della difficoltà e della sfida che sta affrontando ma è convinta che l’impegno anche individuale e le azioni positive possono trasformarsi in abitudini condivise per il benessere del nostro pianeta.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

