Suzuki, gamma hybrid e allgrip sulle piste di Prato Nevoso

Dopo la tappa di Bardonecchia, lo staff di Event’s Way e Radio Deejay fara’ ora rotta verso Prato Nevoso (CN), dove nel weekend del 22 e del 23 febbraio portera’ una scarica di energia sul piazzale de La Conca. Qui sorgera’ il Vertical Village, l’holiday village itinerante in cui i visitatori potranno trascorrere due giornate all’insegna del massimo divertimento. In un clima resto ancor piu’ festoso dal Carnevale, il Vertical Winter Tour proporra’ animazione, balli, degustazioni, prove gratuite di sci Elan e i test drive Suzuki. Il Suzuki 4×4 Hybrid Vertical Winter Tour permette di conoscere le qualita’ della tecnologia Suzuki Hybrid in abbinamento alla trazione integrale 4WD AllGrip durante emozionanti test drive, resi speciali sia dalla cornice naturale sia dalla tipologia dei percorsi. A Prato Nevoso, cosi’ come in ogni tappa della manifestazione, Suzuki esporra’ all’interno del Village Vitara Hybrid e mettera’ a disposizione un parco mezzi ben assortito, che comprende esemplari di ciascun modello.

In prova ci saranno Ignis Hybrid e Swift Hybrid, le uniche ibride sotto i quattro metri di lunghezza a essere dotate anche di trazione integrale nell’intero panorama automobilistico mondiale.

Entrambe sispongono del sistema AllGrip Auto, che trasferisce automaticamente coppia alle ruote posteriori appena quelle anteriori perdono aderenza, migliorando la motricita’ e la stabilita’. A Prato Nevoso si potranno testare poi Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid, che adottano invece la trazione integrale AllGrip Select. Questo schema esalta la versatilita’ dei due modelli e da’ l’opportunita’ al pilota di scegliere tra quattro modalita’ di guida in base alla situazione da affrontare o allo stile di guida, per avere sempre il set-up ideale.

