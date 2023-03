Suzuki Italia pianta 72 alberi alla Parco della Mandria

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki Italia ha devoluto il ricavato del 2° SuzukiGreenFriday del 25 novembre, ovvero 14.300 euro al Parco Naturale Regionale La Mandria (Torino), che ha messo così a dimora di 72 alberi. Diventano così oltre 600 gli alberi piantati da Suzuki per una riduzione di CO2 all’anno pari a 12.240 kg. L’area dove è avvenuta la piantumazione, è stata danneggiata dalla tempesta abbattutasi la scorsa estate, lungo la Rotta Oslera del parco, molto vicino anche alla sede di Suzuki Italia a Robassomero. A ispirare questo nuovo intervento, il proverbio giapponese “Nanakorobi yaoki”, ovvero “cadi sette volte e rialzati otto”. Gli esperti hanno selezionato una serie di essenze autoctone tipiche del bosco della Pianura Padana come il Tiglio Selvatico (Tilia Cordata), il Ciliegio selvatico (Prunus avium) e il Biancospino (Crataegus Monogyna), in grado di contribuire con profumi e ombra al ristoro dei visitatori che percorreranno Rotta Oslera e capaci di offrire nutrimento agli insetti impollinatori, salvaguardando ancor più flora e fauna del Parco della Mandria.

“Quando ci si trova immersi in una cornice come quella del Parco Naturale Regionale La Mandria si comprende appieno quanto siano importanti i ‘polmoni verdì a ridosso delle nostre città e come tutti si debbano impegnare a salvaguardarli, per esempio adottando comportamenti virtuosi che riducano la nostra impronta ecologica, preservando l’ambiente in cui viviamo” spiega Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia. La casa giapponese, si impegna su diversi fronti per la salvaguardia del pianeta. Al di là dell’efficientamento di ogni fase dei processi industriali e dei siti produttivi, Suzuki Motor Corporation si impegna riguardo alla salute del pianeta e dei mari, sposando l’iniziativa Suzuki Clean Ocean Project. Suzuki Italia amplifica le attività sul territorio italiano e si impegna dal 2012 organizza il Suzuki Save the Green e bonifica aree verdi in occasione della Giornata Mondiale della Terra (raccolti fino ad 12,7 tonnellate di rifiuti), ha aderito alle ultime edizioni di “M’Illumino di Meno” mentre l’8 luglio tornerà il Suzuki Bike Day.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).