Suzuki Jimny Mata, la one-off diventa una serie limitata

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki Jimny Mata diventa una realtà. Rappresenta una last version: un modello speciale che segna un passo verso il futuro, con la consapevolezza che potrebbe essere l’ultima occasione di acquistarlo prima di una pausa indefinita, dovuta alle norme europee. Con il suo look distintivo e un equipaggiamento composto da accessori dedicati, Jimny Mata racchiude in sè due anime: elegante e raffinato, per le avventure urbane; tenace e inarrestabile per le sfide nella natura.

Il primo elemento che rende subito riconoscibile Jimny Mata è la particolare livrea bicolor. La carrozzeria è verniciata in argento Siberia metallizzato, mentre il tetto, i montanti e il cofano sono in Matt Black. Originale è anche la griglia frontale vintage. Sul frontale si trova una protezione anteriore che completa il paraurti aggiungendo muscolosità al design.

Le stesse funzioni sono svolte dalle protezioni laterali superiori e inferiori, che fanno da scudo alle lamiere risparmiando colpi e graffi nei passaggi tra la vegetazione e sui fondi accidentati. Ulteriori protezioni in alluminio sono presenti per differenziale e sottoscocca, essenziali per preservare i componenti meccanici del Jimny Mata durante le escursioni off-road sui terreni più impervi. Restando nella zona inferiore della vettura si possono notare i paraspruzzi in gomma anteriori e posteriori, che proteggono da fango, acqua e detriti. A completare la personalizzazione esterna sono infine la copertura rigida per la ruota di scorta, pratica e stilosa, e cerchi in lega dal design sportivo. L’auto viene inoltre fornita con un secondo set di cerchi per l’utilizzo di pneumatici invernali o specialistici. Passando all’interno, sulla plancia spicca la targhetta identificativa in alluminio satinato, che certifica l’esclusività di un instant classic come Jimny Mata.

Al centro si trova lo schermo touch HD da 7″ con integrazione di Apple Car Play e Android Auto, completo di radio Pioneer. Sul display disponibili anche le immagini della retrocamera che facilita le manovre in parcheggio e negli spazi stretti in generale. Infine, si aggiungono alla ricca dotazione di serie della versione Mata le tendine parasole posteriori e il tappeto in gomma per il vano bagagli. Jimny adotta la trazione integrale 4WD Allgrip Pro per scaricare a terra la generosa coppia erogata dal motore 1.5 a benzina da 102CV. Di norma la trazione è posteriore, ma il pilota può inserire anche in movimento le quattro ruote motrici sui terreni a bassa aderenza e, fermandosi, anche le marce ridotte. Il nuovo Jimny Mata Limited Edition rappresenta un modello iconico e raro, da collezione e dalla disponibilità limitata il cui lancio ufficiale è previsto per il 30 di novembre con un weekend di porte aperte in tutte le concessionarie della rete Suzuki.

-Foto: ufficio stampa Suzuki-