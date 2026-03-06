Suzuki lancia la serie speciale Swift Hybrid Sakura





ROMA (ITALPRESS) – Suzuki celebra uno dei suoi modelli più iconici con una nuova serie speciale: la Swift Hybrid Sakura rende omaggio alla best seller della casa giapponese, reinterpretandola con uno stile ancora più elegante e distintivo. L’ispirazione arriva dal Sakura, il fiore di ciliegio simbolo della cultura giapponese, emblema di bellezza e armonia. Questa filosofia si riflette in una livrea inedita BiColor che unisce il Bianco Artico all’Oro Rosa Metallizzato. Il risultato è un look raffinato, con tetto e calotte degli specchietti che aggiungono riflessi caldi. L’attenzione al dettaglio prosegue anche nell’abitacolo, dove le modanature su plancia, pannelli porta e console del cambio riprendono le eleganti tonalità Oro Rosa Metallizzato, creando un ambiente armonioso e ricercato. La Swift Hybrid Sakura nasce sulla base della versione 1.2 Hybrid AT Top e offre una dotazione completa da segmento superiore. Tra gli equipaggiamenti spiccano i cerchi in lega bi-color da 16 pollici, i fari full LED, i vetri privacy, il climatizzatore automatico e i sedili anteriori riscaldabili. Non manca la tecnologia con il sistema infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre alla base di ricarica wireless per smartphone e al bracciolo centrale rifinito con materiali di qualità. Sotto il cofano si conferma il motore 1.2 hybrid 12 volt da 81 cavalli abbinato al cambio automatico. Un mix equilibrato che rende la Swift Hybrid Sakura ideale per la città ma a suo agio anche nei percorsi extraurbani. Nuova Swift Hybrid 1.2 TOP AT Sakura è proposta a partire da 21.950 euro.

gsl