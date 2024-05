Suzuki pensa all’ambiente con il Giardino delle Api

TORINO (ITALPRESS) – Il 20 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle Api. Le Nazioni Unite hanno istituito questa giornata per sensibilizzare le persone circa il ruolo fondamentale delle api e di altri insetti impollinatori nell’ecosistema e nell’agricoltura globale. Suzuki, costantemente impegnata nella salvaguardia del pianeta, accetta la sfida e contribuisce a preservare la biodiversità e l’ecosistema offrendo una casa alle api: il Giardino delle API Suzuki. Il Bee Hotel, situato in un’area appositamente allestita con piante mellifere, è progettato per ospitare la nidificazione e lo svernamento degli insetti impollinatori. Suzuki Motor Corporation lavora costantemente su tecnologie volte a ridurre l’impatto che l’attività dell’uomo lascia sulla natura. Per questo ha varato il piano ambientale “Suzuki environmental Vision 2050”, una Carta che ha come obiettivo primario la riduzione del 90% di emissioni di CO2 dai propri motori entro il 2050, oltre che intervenire nei processi industriali a favore anche dell’economia circolare, e sostenere progetti che aiutino l’ambiente.

In particolare il progetto #autostradadelleapi si integra in un piano di attività, di seguito alcune di esse, svolte da Suzuki a favore dell’ambiente sia in ambito nazionale sia su scala mondiale. L’aiuola impollinatori è un’area con piante utili a api, farfalle, sirfidi, vespe, coleotteri e falene, che fornisce una fioritura scalare dalla primavera all’autunno. Il progetto rientra all’interno dell’iniziativa Autostrada delle API: una comunità che persegue alcuni obiettivi dell’Agenda ONU 2030, come ad esempio trattare il patrimonio ambientale scientificamente e praticare educazione e didattica alla comunità. Nello specifico del progetto API, vengono adottate buone pratiche agricole e interventi sul verde pubblico per creare corridoi ecologici. Questi corridoi, costituiti da piccoli habitat o stazioni di sosta all’interno di giardini pubblici o privati, con fiori e piante mellifere, facilitano il nutrimento degli insetti impollinatori, creando una autostrada virtuale.

