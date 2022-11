Suzuki presenta a Eicma le nuove V-Strom 800DE e GSX-8S

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki svela a EICMA in anteprima mondiale due nuovi modelli di media cilindrata che si inseriscono nella fascia più importante del mercato motociclistico mondiale: la V-Strom 800DE e la GSX-8S. Il lancio di questi due modelli rappresenta un momento importante per Suzuki. La V-Strom 800DE e la GSX-8S nascono infatti attorno a una piattaforma tecnica completamente nuova, dal ruolo centrale nella gamma di Hamamatsu anche per gli anni a venire. Il suo cuore pulsante è un avanzato motore bicilindrico parallelo da 776 cm3 con manovellismo a 270° e distribuzione a quattro valvole per cilindro. Questa unità, dotata di un rivoluzionario sistema brevettato per ridurre le vibrazioni, ha le carte in regola per equipaggiare modelli anche molto diversi tra loro. Con il suo temperamento brillante si sposa a meraviglia con una street fighter agile e divertente come la GSX-8S, mentre grazie alla coppia generosa asseconda anche la voglia di avventura che anima la tuttoterreno V-Strom 800DE.

Quest’ultima va ad affiancare in listino la V-Strom 650 e XT e la V-Strom 1050, la cui versione DE – un’altra primizia del model year 2023 – può essere ammirata dal pubblico in anteprima nazionale da giovedì 10 a domenica 13 novembre. La V-Strom 1050 viene proposta al prezzo di 15.290 euro mentre la V-Strom 1050DE di 15.990 euro. Suzuki espone sotto i riflettori del Salone di Milano l’intera gamma a due ruote 2023, suddivisa in quattro aree tematiche ben distinte. Una è dedicata alla Hayabusa, la seconda alla famiglia Street, la terza agli scooter e l’ultima, infine, proprio alle Sport Enduro Tourer. Nella kermesse lombarda trova espressione anche l’anima sportiva di Hamamatsu, grazie a un corner dedicato alla GSX-RR e alla GSX-R1000 SERT moto ufficiali che hanno partecipato ai Campionati del Mondo MotoGP ed Endurance.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

