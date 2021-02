Suzuki presenta con un porte aperte la open space Swace Hybrid

Dopo aver ottenuto il risultato record di gennaio, con un +21,24% di immatricolazioni rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e un incremento della quota di mercato fino al 2,58%, Suzuki è ora pronta a lanciare Swace Hybrid.

L’arrivo del nuovo Open Space sarà celebrato con un’apertura straordinaria delle Concessionarie nel fine settimana del 13 e del 14 febbraio. Il Porte Aperte si svolgerà con la consolidata formula “Aperti Per Te” e i Clienti potranno scoprire, in totale sicurezza, le caratteristiche di Swace Hybrid e dell’intera gamma 100% ibrida di Suzuki, che beneficia degli incentivi statali previsti per le auto Euro 6 di ultima generazione. In concreto, chi rottamerà un’auto con omologazione fino a Euro 5, immatricolata prima dell’1° gennaio 2011 acquistando Swace Hybrid, potrà usufruire del bonus di 1.500 Euro garantito dallo Stato che si sommerà allo sconto di 4.600 Euro praticato dai Concessionari Suzuki, per un vantaggio complessivo di 6.100 Euro.

La formula “Aperti Per Te”, con cui si svolgerà il weekend di Porte Aperte, è l’emblema dell’attenzione di Suzuki alla sua clientela, che è rappresentata per circa il 93% da privati, un primato assoluto nel panorama del mercato italiano. Sabato 13 febbraio, il pubblico potrà recarsi negli showroom, dove sarà accolto con tutte le precauzioni rese necessarie dall’emergenza sanitaria in atto. Domenica 14, invece, i Concessionari dedicheranno la loro giornata ai Clienti su appuntamento. L’introduzione di questa formula innovativa per la seconda giornata di apertura straordinaria non è l’unica iniziativa presa da Suzuki nel corso dell’ultimo anno per fronteggiare l’emergenza sanitaria. In prima istanza, per agevolare la comunicazione tra i Clienti e la rete commerciale, in totale sicurezza, Suzuki ha ideato la campagna #Suzukiportechiusetelefoniaperti. Successivamente, Suzuki ha sviluppato l’efficiente piattaforma Smart Meet, un’agenda virtuale a disposizione del Concessionario e del Cliente. Attraverso il portale Smart Meet, i Clienti possono inserire la prenotazione di contatto telefonico, di una videochiamata o di una visita in Concessionaria all’orario prescelto.

Al momento della richiesta, il Cliente può anche specificare quali argomenti vorrà affrontare durante il colloquio, così da trovare subito una risposta alle sue curiosità e alle sue esigenze. Suzuki ha implementato anche il sistema di acquisto online Smart Buy, che consente di opzionare da qualsiasi luogo e a qualunque ora del giorno una vettura della gamma, a condizioni chiare, convenienti e garantite.

