Suzuki presenta la nuova Swift Hybrid 4×4 Allgrip

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki ha scelto l’Altopiano dei 7 Comuni, in provincia di Vicenza e il 13° Raduno della community degli appassionati delle sue vetture 4×4 per la presentazione di Swift Hybrid 4×4 AllGrip. Come la versione a due ruote motrici, anche la versione 4×4 è caratterizzata dall’iconico design a tetto sospeso e dalle linee sportive e filanti. In più la versione 4×4 AllGrip si differenzia per una maggiore altezza da terra (+25 mm rispetto alla versione due ruote motrici) e per la presenza del differenziale posteriore. La presenza di un vero albero di trasmissione meccanico e di un differenziale posteriore non modifica l’abitabilità della vettura che offre uno spazio interno eccezionale in rapporto alle dimensioni esterne. Stesso vale anche per il bagagliaio, la cui capacità standard è di ben 265 litri, la stessa della versione 2 ruote motrici.

Per Swift Hybrid, che ha una spiccata vocazione urbana e stradale, Suzuki ha scelto di adottare il sistema di trazione integrale AllGrip Auto, che gestisce in maniera automatica e intelligente la motricità senza richiedere alcun intervento da parte del pilota. Questi può contare su risposte sempre pronte ai comandi, anche su neve e ghiaccio. Nel dettaglio, la tecnologia AllGrip Auto impiega un albero di trasmissione meccanico che attraverso un giunto viscoso permette di trasferire coppia alle ruote posteriori non appena rileva uno slittamento di quelle anteriori, a tutto vantaggio della fluidità di guida e della stabilità. Grazie al suo peso contenuto, Swift Hybrid 4×4 AllGrip fa lavorare al meglio la nuova motorizzazione ibrida 1.2 con sistema ibrido da 12 volt, che abbina un tre cilindri a corsa lunga e un motore elettrico che può sviluppare una potenza di 2,3 kW e una coppia di ben 60 Nm. Il loro gioco di squadra fa sì che la potenza e la coppia massima di sistema siano rispettivamente di 60,9 kW/ 82,8 CV e di 111 Nm. Sempre equipaggiata con un cambio manuale a cinque marce, Swift Hybrid 4×4 AllGrip ha un consumo medio di 4,9 l/100 km ed emissioni medie 110 g/km di CO2 nel ciclo misto WLTP. Swift Hybrid 4×4 AllGrip è offerta nell’unico allestimento Top e ha come unici optional le vernici speciali. E’ proposta a listino a 24.500 euro, prezzo chiavi in mano Iva inclusa, Ipt e Pfu esclusa. Per le vernici metallizzate (escluso arancione Amsterdam) si devono aggiungere 550 euro Iva inclusa. Per le vernici metallizzate bicolor invece 950 euro Iva inclusa. Per il periodo di lancio (fino al 30 settembre) sarà proposta a un prezzo di 17.900 euro grazie al contributo Suzuki di 3.600 euro (con permuta e rottamazione anche senza finanziamento) e 3.000 euro d’incentivi statali (con rottamazione Euro 0, 1, 2), Iva inclusa, Ipt e Pfu esclusa.

