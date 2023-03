Suzuki presenta la Swace Hybrid 140

TORINO (ITALPRESS) – A due anni dal suo ingresso sul mercato italiano, arriva per Swace Hybrid il momento di un primo aggiornamento. La “open space” di Suzuki beneficia infatti di numerose migliorie che esaltano il suo dinamismo e la rendono più performante e più sicura, sia per il pilota, sia per i passeggeri. I tecnici di Hamamatsu ci hanno condotti alla nuova generazione di Swace Hybrid lavorando sulla sicurezza e l’efficienza, confermandone il ruolo di auto ideale per chi cerca una vettura confortevole, spaziosa e versatile, perfetta per ogni viaggio, anche quando ci si muove con tutta la famiglia o si trasportano attrezzature ingombranti, sia che si tratti di hobby sia che si tratti di lavoro. La nuova Swace Hybrid cela sotto il cofano una significativa novità. I tecnici sono infatti riusciti a perfezionare il sistema ibrido e a renderlo più performante senza dover scendere a compromessi in termini di consumi ed emissioni.

Gli ingegneri hanno lasciato in sostanza invariato il motore 1.800 a benzina da 98 CV e si sono focalizzati sul comparto elettrico, portando la potenza del motore elettrico da 53kW a 70kW. La potenza massima complessiva del powertrain aumenta del 15% rispetto a prima e raggiunge i 140 CV. Il risultato è ancora più impressionante se si pensa che il livello di emissioni, secondo i severi cicli omologativi di riferimento, è stato persino migliorato (102-104 gr/km CO2). La maggior brillantezza di questa unità assicura su strada un duplice beneficio. Da una parte rende più vivaci le risposte agli interventi sull’acceleratore, migliorando il feeling di guida e permettendo alla nuova Swace Hybrid di scattare da 0 a 100 Km/h in soli 9,4 secondi. Dall’altra la nuova messa a punto del sistema ibrido migliora la rumorosità del propulsore e il comfort di marcia, poichè permette al motore termico di girare a regimi più bassi sia in fase di spunto sia a velocità di crociera.

Dal punto di vista estetico i designer non hanno voluto stravolgere l’aspetto della carrozzeria filante, che con le sue forme appare raffinata, dinamica e sportiva al tempo stesso. Senza toccare le lamiere, i loro interventi si sono concentrati sulla coda e sul frontale. A livello del paraurti posteriore compaiono nuove modanature cromate, che aggiungono eleganza e sportività alla vista d’insieme. L’allestimento TOP esibisce poi un’inedita firma luminosa con tecnologia bi-LED ed indicatori di direzione integrati che caratterizza lo sguardo deciso della nuova Swace Hybrid conferendole personalità e carattere.

Oltre a conferire uno stile moderno, il gruppo ottico anteriore full LED incrementa la sicurezza di marcia, diffondendo un fascio luminoso ampio e profondo, che non infastidisce gli altri utenti della strada grazie al sistema “Nontiabbaglio” (abbaglianti automatici).

L’abitacolo della nuova Swace Hybrid propone materiali di qualità assemblati con la proverbiale precisione giapponese ed è rinnovato nella plancia, dove debutta un nuovo display touch da 8 pollici dotato di grafiche nitide, moderne e fluide. Il sistema d’infotainment sfrutta un software aggiornato che rende ogni operazione ancora più semplice e immediata. La nuova Swace Hybrid compie un passo avanti importante anche in fatto di connettività, adottando Apple CarPlay wireless (su allestimento TOP), oltre a nuove prese USB di tipo C.

Il quadro strumenti è anch’esso totalmente nuovo, ora del tutto digitale con una sezione centrale dominata da uno schermo da 7 pollici personalizzabile, che dà a chi guida la possibilità di scegliere tra tre temi diversi. Le informazioni sono facili da leggere, anche in condizioni di forte luminosità esterna e, in base alle priorità del conducente, possono essere disposte in modo personalizzato secondo differenti layout.

La nuova Swace Hybrid beneficia di una serie di significativi upgrade per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, meglio noti con l’acronimo ADAS – Advanced Driver Assistance Systems.

La telecamera frontale copre ora un campo visivo più ampio e più profondo con uno sguardo grandangolare all’ambiente circostante. La distanza di rilevamento frontale è inoltre raddoppiata e permette di individuare una gamma più ampia di potenziali pericoli, tra cui motociclette, biciclette e oggetti lungo la strada. Una maggior consapevolezza dell’ambiente circostante significa poter anticipare situazioni di pericolo ed ottenere un intervento più controllato in caso di necessità.

Grazie a queste migliorie, il sistema “Attentofrena” è in grado ora di agire anche in maniera direzionale, rilevando potenziali pericoli negli incroci o in caso di svolta e prevenendo il rischio di collisioni laterali. Questa funzionalità è efficace soprattutto nel traffico urbano (il sistema è attivo entro i 40 km/h) prevenendo la svolta avventata a destra/sinistra quando rileva un veicolo in arrivo, un pedone o un ciclista in carreggiata e a rischio collisione.

Il sistema “Restasveglio”, sulla nuova Swace Hybrid, oltre a mandare allarmi acustici se rileva una minor reattività del conducente, è in grado di gestire il rallentamento della vettura, fino all’arresto completo se individua un colpo di sonno o una perdita di coscienza del conducente. In tal caso vengono attivate le luci di emergenza e sbloccate le portiere per facilitare gli eventuali soccorsi.

Il sistema “Guardaspalle” è ora in grado di monitorare la carreggiata con lo scopo di prevenire, con dei segnali acustici, l’apertura delle portiere se rileva il sopraggiungere di altri veicoli o di ciclisti.

Il sistema “Guidadritto” interviene in maniera più smart, riconoscendo sterzate di emergenza da parte del conducente, ad esempio per evitare un veicolo parcheggiato, e disattivandosi temporaneamente per non interferire con la manovra.

Il sistema “Curvaperfetta” (ACA Active Cornering Assist), interviene in modo mirato sui singoli freni, limitando lo slittamento della ruota anteriore interna alla curva. Il dispositivo trasferisce così coppia motrice sulla ruota esterna, compensando la differenza di velocità e attenuando in maniera efficace il sottosterzo, a tutto vantaggio del piacere di guida e della precisione nel percorrere la traiettoria desiderata.

La nuova Swace Hybrid, lunga 466 cm e larga 179, cela al suo interno un abitacolo e un bagagliaio dalle dimensioni particolarmente generose, che soddisfano i bisogni delle famiglie e di chi coltiva hobby o pratica sport con attrezzature ingombranti. La distanza tandem tra i sedili anteriori e posteriori è tra le migliori della categoria, 928 mm, mentre il vano di carico ha una capacità che va dai 596 ai 1.606 litri a sedili abbattuti.

La nuova Swace Hybrid può già essere ordinata presso la rete dei concessionari Suzuki ed è disponibile in due livelli di allestimento: la Swace Hybrid Cool con un prezzo di 32.500 Euro, e l’allestimento Top, con un prezzo di 35.000 Euro (prezzi IVA inclusa, IPT, PFU e metallizzati esclusi).

Come tradizione Suzuki – “Tutto di serie, senza sorprese” – entrambe le versioni hanno un equipaggiamento molto completo per le rispettive fasce di prezzo, come mostra bene il listino.

Inoltre, grazie ai vantaggi Suzuki, la nuova Swace Hybrid beneficia di un prezzo promozionale di lancio di 29.500 euro per la versione COOL, e 32.000€* per la versione TOP (prezzi IVA inclusa, IPT, PFU e metallizzati esclusi), grazie a 3.000 euro di sconto Suzuki.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).