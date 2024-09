Suzuki presenta le GSX-8R Legend Edition dedicate a quattro piloti

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki si conferma un marchio molto amato dagli appassionati di motori e motorsport, come dimostrato dal grande successo di pubblico al Salone Auto Torino. In questa occasione, Loris Capirossi, pluri-Campione del Mondo ed ex pilota Suzuki, e Livio Suppo, Team Manager con sei titoli piloti MotoGP e a capo del Team Suzuki MotoGP nel 2022, sono stati i super ospiti dell’evento stampa che ha inaugurato la presenza di Suzuki al Salone. I due hanno condiviso con gli appassionati ricordi, aneddoti ed esperienze legate al mondo delle corse e della MotoGP, lasciando un segno indelebile nei cuori dei presenti. Il pubblico ha avuto l’opportunità unica di ascoltare direttamente dalle loro voci i racconti emozionanti della storia recente del motorsport. Durante la conferenza stampa non soltanto Loris Capirossi ha svelato la Suzuki GSX-8R Legend Edition a lui dedicata ma è anche stato dato l’inizio alle prenotazioni per tutte le 4 iconiche versioni della Suzuki GSX-8R Legend Edition.

Quattro versioni uniche che celebrano i miti del motociclismo

Suzuki ha voluto celebrare le imprese di quattro piloti iconici del motociclismo: Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Loris Capirossi e Kevin Schwantz. Quattro piloti Suzuki, tutt’oggi nel cuore degli appassionati per le loro imprese sportive, ai quali sono dedicate le GSX-8R Legend Edition, con straordinarie e uniche livree specifiche per ogni pilota, che aggiungono ancora più fascino alla sportiva di Hamamatsu e che ora sono ordinabili sul sito dedicato. Saranno disponibili soltanto 5 esemplari per livrea – 20 esemplari in tutto – già dotati di cover monoposto.

La GSX-8R, la nuova sportiva di Suzuki, si arricchisce ulteriormente combinando performance e design con l’Heritage sportiva del marchio. A ciò si aggiunge un’eccezionale meccanica ed elettronica: il motore bicilindrico parallelo eroga 83 CV a 8.500 giri/min di potenza massima e 78 Nm a 6.800 giri/min. Il tutto è supportato da un telaio con forcellone in alluminio, semi manubri in alluminio forgiato, forcella a steli rovesciati, impianto di illuminazione Full LED e una strumentazione TFT a colori da 5 pollici.

Per gestire le performance dinamiche della GSX-8R sono presenti i raffinati controlli elettronici integrati nel Suzuki Intelligent Ride System di serie che prevede Suzuki Drive Mode Selector con tre mappe motore (Active, Basic e Comfort), Suzuki Traction Control System regolabile su tre livelli e il quick shift bidirezionale, per un’esperienza di guida che unisce il miglior feeling della categoria al massimo controllo.

Le GSX-8R Legend Edition sono ordinabili esclusivamente online attraverso il sito dedicato, fino al 30 settembre 2024 e fino a esaurimento scorte, al prezzo di 11.500 euro f.c. iva inclusa.

La procedura è semplicissima: una volta scelta la Legend Edition preferita e la concessionaria presso cui finalizzare l’acquisto, sarà sufficiente inserire la propria email e versare un acconto di 500 euro con PayPal. Entro due giorni si verrà ricontatti dal Concessionario di riferimento per finalizzare l’acquisto e concordare la consegna della GSX-8R Legend Edition.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

(ITALPRESS).