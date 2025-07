Suzuki presenta le nuove GSX-8T e GSX-8TT

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki presenta la GSX-8T e la GSX-8TT. Disegnate nel Centro Stile Suzuki Europeo presso la sede di Suzuki Italia a Torino, fondono linee classiche con elementi moderni, ispirandosi a leggendari modelli del passato. Il design si ispira alla T500 “Titan” rielaborando gli stilemi del passato, alternando linee tese a tratti più morbidi. Le linee arrotondate del capiente serbatoio da 16,5 litri ricordano quello della T500 conferendo uno stile rétro e, al contempo, una presa sicura e stabile sulle ginocchia.

Un segno particolare sono i primi specchietti bar end proposti da Suzuki, che combinano look vintage e funzionalità raffinata. Abbinano maneggevolezza ad alte prestazioni, inserendo un potente bicilindrico frontemarcia in un robusto telaio a traliccio in acciaio. Il motore è un bicilindrico parallelo da 776 cm3 con distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro.

La coppia massima è di 78 Nm a 6.800 giri/min, mentre il picco di potenza è di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min, con un consumo di 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC. Entrambe le moto sono dotate del Suzuki Cross Balancer, un sistema di equilibratura a doppio contralbero che posiziona i due contralberi a 90° rispetto all’albero motore.

Quanto alla ciclistica, la GSX-8T e GSX-8TT hanno un interasse di 1.465 mm e una perfetta triangolazione tra manubrio, pedane e sella che garantiscono un’ottima posizione di guida, maneggevolezza e un’elevata stabilità. La seduta è a 815 mm da terra per la GSX-8T e a 810 mm per la GSX-8TT, consentendo a tutti di poggiare bene i piedi a terra. Le sospensioni KYB contribuiscono a migliorare ulteriormente il piacere di guida, con una forcella a steli rovesciati da 43 mm e un monoammortizzatore a leveraggio progressivo regolabile nel precarico. A completare il tutto troviamo un forcellone in alluminio.

Le ruote in lega da 17 pollici montano pneumatici Dunlop Sportmax RoadSport 2 nelle misure 120/70 all’anteriore e 180/55 al posteriore. L’impianto frenante conta su due dischi anteriori flottanti da 310 mm con pinze Nissin a quattro pistoncini ad attacco radiale, coadiuvati da un disco posteriore da 240 mm.

Nella dotazione di serie sono incluse: una strumentazione TFT LCD a colori da 5 pollici e una porta USB Type-C, che permette una ricarica rapida dei dispositivi elettronici. Con le nuove GSX-8T e 8TT debutta la nuova batteria Hy Eliiy Power agli ioni di litio compatta e leggera, che offre maggiore affidabilità e durabilità nel tempo. La GSX-8T, in vendita a partire da 10.910 euro, è disponibile in tre colorazioni: Verde Lisbona, Oro Lima e Nero Parigi. Per la GSX-8TT, con prezzo di partenza da 11.560 euro, la scelta è tra due colorazioni: Nero Dubai con accenti rossi e gialli e Verde Rio con accenti dorati e arancioni. Le prime consegne sono previste per settembre.

– Foto Ufficio stampa Suzuki –

