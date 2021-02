Suzuki presenta Swift Sport Hybrid World Champion Edition

Suzuki lancia Swift Sport Hybrid World Champion Edition, una serie speciale che celebra il settimo titolo iridato vinto da Suzuki nella classe regina del Motomondiale grazie a Joan Mir, Campione MotoGP 2020. A rendere unica questa versione è la sua colorazione, che richiama la livrea Anniversary utilizzata lo scorso anno dalle Suzuki GSX-RR ufficiali del Team Ecstar e che è ispirata a quella della prima moto Suzuki che partecipò a una gara iridata nel 1960. SOmaggia la livrea Anniversary con una verniciatura bicolor, abbinando una colorazione blu metallizzato a dettagli silver, previsti per le calotte degli specchietti retrovisori e il tetto, dall’effetto sospeso grazie alla presenza di montanti neri. Inoltre, tre racing stripes con colorazione a contrasto rispetto alla carrozzeria, attraversano longitudinalmente la vettura. Sul cofano è posizionata la scritta Suzuki in “cutout”. La personalizzazione interna prevede invece la colorazione giallo fluo dei dettagli delle porte anteriori, del tunnel e della plancia centrale. Ogni esemplare verrà autografato dal campione del mondo Joan Mir proprio su quest’ultimo elemento. Sette sono le vittorie nel Motomondiale e altrettanti sono gli esemplari della World Champion Edition, identificati dal seriale indicato sulla plancia interna, vicino all’autografo del campione maiorchino.

Questa serie speciale, così come l’intera gamma Suzuki, può beneficiare degli incentivi previsti in questo periodo dal Governo per le auto Euro 6 di ultima generazione. Nello specifico, SWIFT Sport Hybrid World Champion Edition, può essere prenotata unicamente attraverso il web store Suzuki a 20.900 Euro (IPT e PFU esclusi) includendo il beneficio del bonus di 1.500 Euro, concesso dallo Stato in caso di rottamazione di una vettura immatricolata prima del primo gennaio 2011. La prenotazione della edizione speciale è a portata di click! Attraverso il link https://shop.suzuki.it/auto/swift_sport_world_champion/ si accede al minisito dedicato, collegato direttamente alla piattaforma di e-commerce. Questo web store ha procedure semplici e collaudate, che rendono affidabile e sicura ogni operazione. E’ sufficiente selezionare la Concessionaria cui ci si vorrà affidare per le operazioni successive, inserire la propria casella email e prenotare quindi l’auto, versando un piccolo acconto attraverso PayPal oppure con carte prepagate, di credito o di pagamento. Dopo l’invio di un’e-mail di conferma, il Cliente è quindi ricontattato dal Concessionario per definire le fasi finali dell’acquisto, i tempi e le modalità della consegna.

Le sue caratteristiche consentono al pilota di sentirsi un tutt’uno con il mezzo meccanico, proprio come accade ai motociclisti. Le carreggiate allargate e la perfetta messa a punto dell’assetto ribassato permettono di sfruttare al meglio rapporti peso/potenza e peso/coppia ai vertici della categoria e rendono SWIFT Sport Hybrid incredibilmente reattiva. Con una massa complessiva di soli 1.020 kg, ogni azione sullo sterzo, sull’acceleratore e sui freni ha effetti immediati, per un’efficacia e un piacere di guida impareggiabili. La dotazione di serie comprende i più evoluti dispositivi elettronici di assistenza alla guida ADAS, che supportano il pilota senza risultare mai invasivi. L’equipaggiamento standard include tra le altre cose i sistemi “guardaspalle”, “vaipure”, “occhioallimite”, “attentofrena”, “guidadritto” e “restasveglio”, che consentono a SWIFT Sport Hybrid di vantare una guida autonoma di livello 2.

Anche il sistema ibrido gioca un ruolo molto importante nel definire un temperamento così sportivo, facendo lavorare il motore termico e quello elettrico in modo complementare. Il loro gioco di squadra assicura una vivacità sorprendente in ogni frangente, con una potenza massima di 129 CV e una coppia massima di 235 Nm costanti tra i 2.000 e i 3.000 giri. Il motore 1.4 Boosterjet K14D, con un turbo a bassa inerzia e la fasatura variabile delle valvole di aspirazione, è abbinato alla Tecnologia Suzuki Hybrid 48V, che non richiede alcuna ricarica esterna, non sottrae spazio ai passeggeri o al bagaglio e ha un peso totale di 45 kg, l’ideale per una sportiva compatta.

Il sistema Suzuki Hybrid assicura un tangibile aumento della coppia nelle fasi transitorie. Il motore elettrico eroga 13,6 CV e risponde subito all’acceleratore, senza accusare i ritardi tipici dei motori termici. Con la funzione di boost di coppia, poi, rende più vigorosa la spinta ai bassi regimi, una qualità che si apprezza sia quando ci si sposta nel traffico sia quando si affronta il misto con piglio sportivo.

(ITALPRESS).