Suzuki racconta il suo impegno a favore dell’ambiente, sguardo al futuro con Milestone 2030

TORINO (ITALPRESS) – Debutta oggi online nuova sezione del sito suzuki.it dedicata alla sostenibilità e, il soggetto scelto come filo conduttore, sono i ciliegi sakura, i cui fiori sono per la cultura tradizionale giapponese un simbolo di benessere e di armonia con il mondo che ci circonda. Questa sezione racconta e condivide i temi cari a Suzuki come l‘impegno a favore dell’ambiente e della Corporate Social Responsability, una responsabilità assunta negli ultimi anni in Italia così come su scala globale.

In un mondo di equilibri fragili, Suzuki ritiene che sia doveroso assumere comportamenti virtuosi e sensibilizzare clienti, dipendenti e partner a seguire buoni esempi, piccoli gesti quotidiani nelle scelte d’acquisto e nell’assunzione di stili di vita attivi e in simbiosi con la natura. Sono tre i punti cardine dell’impegno di Suzuki: 1.Sviluppare prodotti di valore superiore focalizzandosi sul cliente; 2. Creare un’azienda stimolante e innovativa grazie al lavoro di squadra; 3. Puntare all’eccellenza individuale attraverso il miglioramento continuo. Questi punti sono l’espressione della filosofia Suzuki che mira a sviluppare “prodotti ricchi di valore” concentrandosi sul cliente.

In un’ottica di trasparenza e di condivisione con il suo pubblico, la pagina presenta un riepilogo di dati numerici che danno una misura di quanto fatto da Suzuki Italia con alcune sue iniziative, tutte riportati sul sito ufficiale. E il documento, ricco di reportage sulle iniziative già messe in atto dalla casa nipponica, non guarda solo al futuro anteriore ma fissa anche l’ambizioso traguardo intermedio, chiamato Milestone 2030.

Suzuki si impegna per la conservazione dell’ambiente atmosferico e delle risorse idriche, ponendo attenzione ad aspetti cruciali quali l’approvvigionamento delle materie prime, l’impiego di energie rinnovabili, la riduzione degli imballaggi in plastica, il riciclaggio – specialmente delle batterie e dei componenti elettronici – e la gestione oculata dei rifiuti. Ultima ma non meno importante, la sezione dedicata alla sostenibilità si chiude con una panoramica sugli eventi che man mano coinvolgono Suzuki e che denotano il suo fattivo impegno a favore dell’ambiente. Una sezione in continuo aggiornamento con sempre nuovi eventi e attivazioni da parte di Suzuki nel campo della sostenibilità.

