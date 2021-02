Suzuki rilancia il mito Hayabusa, ecco la terza generazione

E’ stata presentata stamattina in anteprima mondiale la nuova Suzuki Hayabusa, aggiornamento di una delle signore del motociclismo mondiale. La nuova super sport della casa Hamamatsu è sviluppata non solo per ottenere un equilibrio delle massime prestazioni ancora più elevato, ma comprese negli standard Euro 5, ma per catturare anche i cuori di chi ama il design audace. Dal suo lancio nel 1999, Hayabusa ha continuato a fornire ai motociclisti più potenza e coppia rispetto a qualsiasi altra moto sportiva. In questa terza generazione sono state migliorate ulteriormente fluidità di coppia e potenza ai regimi medio-bassa, grazie a nuovi controlli elettronici intelligenti, in grado di gestire ben sei diverse impostazioni di guida, tre definite da Suzuki e altre tre che il cliente può far settare a suo piacimento.

A livello di design, Suzuki la definisce “The refined beast”, celebrando nuove linee attorno al concetto del falco pellegrino, che tradotto in giapponese è appunto Hayabusa. La nuova versione eredita il motore a quattro cilindri in linea raffreddato a liquido da 1.340 cm cubi, con molti perfezionamenti per migliorarne ulteriormente l’efficienza e la durata. Il nuovo sistema di scarico dal design esclusivo contribuisce a migliorare la potenza, rendendola più fruibile anche nell’uso di tutti i giorni. Equipaggiata con freni Brembo, e pneumatici Bridgestone esclusivi, la nuova Hayabusa è stata migliorata anche nel confort della posizione di guida. Anche perchè gestire Hayabusa, è un lavoro da biker esperti. Passa da 0 a 200 km/h in 6,8 secondi, in 3,2 secondi da 0 a 100 km/h. La velocità di punta è confermata a 299 km/h come sulla versione precedente, nonostante il motore eroghi sette cavalli in meno rispetto alla versione precedente, “scendendo” da 197 a 190 cavalli a 9.700 giri. Migliorati i consumi, si passa da 17,6 e 14,9 litri per 100 chilometri nel ciclo Wmtc. Questo grazie a nuovi pistoni, nuove bielle e un sistema di distribuzione dell’olio più efficiente. La nuova Hayabusa è lunga 2,18 metri, per 264 chili di peso. Sarà nelle concessionarie Suzuki italiane da marzo, con un prezzo base di 19.390 euro.

(ITALPRESS).