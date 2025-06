Suzuki riunisce gli appassionati delle Adventure Tourer

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta la quinta edizione del Suzuki V-Strom Day, che ha riunito gli appassionati delle Adventure Tourer della casa di Hamamatsu in un percorso unico tra le suggestive montagne piemontesi. Quest’anno la cornice è stata quella della penultima tappa del Giro d’Italia Verrès–Sestriere, una delle più iconiche e decisive della Corsa Rosa. Dopo le tappe di Sestriere, Borgonovo Val Tidone, Orvieto e Ponte di Legno, i partecipanti hanno percorso un tratto esclusivo dell’impegnativa tappa del Giro. Un’occasione per vivere le stesse emozioni dei campioni del ciclismo, circondati da paesaggi mozzafiato e strade leggendarie, in sella alle proprie V-Strom. Il percorso ha coperto circa 185 km, con partenza dalla sede di Suzuki Italia a Robassomero, attraversando le colline dell’Alto Torinese fino a raggiungere le montagne olimpiche della Val Chisone. Il momento clou è stato l’accesso esclusivo all’ultimo tratto della tappa del Giro d’Italia, da Usseaux al Colle di Sestriere, percorso poche ore prima dei ciclisti professionisti. Le V-Strom hanno sfilato sotto il traguardo di Sestriere, accolte dall’entusiasmo di migliaia di tifosi presenti per il Giro, regalando uno spettacolo unico e suggestivo.

