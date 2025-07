Suzuki sceglie Agos Renting per ampliare offerta noleggio lungo termine

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki sceglie Agos Renting, la società 100% Agos dedicata al noleggio a lungo termine, per ampliare la propria offerta di noleggio a lungo termine, rafforzando il ruolo strategico della rete dei concessionari Suzuki e offrendo ai clienti una nuova formula di noleggio semplice e di qualità.

Questa nuova soluzione di noleggio segna un’evoluzione della collaborazione tra Suzuki ed Agos, unendo la solidità di due realtà affermate con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica, più vicina ai clienti. Il cuore di tutto resta la rete dei concessionari Suzuki, che continua a essere il punto di riferimento per i clienti prima, durante e dopo il noleggio.

Grazie alla piattaforma digitale integrata condivisa tra Suzuki e Agos, ogni fase del processo – dal preventivo, fino alla manutenzione – è digitale, flessibile e trasparente. Un sistema progettato per non sostituire persone, ma rafforzare la relazione tra cliente e concessionario grazie anche al costante supporto dei referenti commerciali di Suzuki Italia e di Agos Renting che affiancano la rete vendita. Con questa nuova proposta, Suzuki e Agos confermano il proprio impegno verso una mobilità inclusiva, evoluta e centrata sul cliente.

“La collaborazione con Agos Renting rappresenta un passo importante nella strategia di Suzuki verso una mobilità inclusiva. Non si tratta solo di ampliare l’offerta di noleggio a lungo termine, ma di farlo mantenendo al centro la nostra rete di concessionari, che continua a essere un punto di riferimento per i nostri clienti. Insieme ad Agos, abbiamo sviluppato una soluzione digitale che semplifica ogni fase del processo, senza mai sostituire il valore del rapporto umano. Crediamo in una mobilità che unisce innovazione e vicinanza al cliente, e questa iniziativa va esattamente in quella direzione. Suzuki continua a evolvere, ma resta fedele ai suoi valori: affidabilità, trasparenza e attenzione concreta alle esigenze di chi ci sceglie ogni giorno” dichiara Mirko Dall’Agnola Vice Direttore Generale Auto di Suzuki.

“Siamo felici che Suzuki abbia scelto Agos Renting per portare sul mercato un nuovo modo di vivere la mobilità. Il nostro modello non è solo una soluzione tecnologica: è una promessa di vicinanza e fiducia, dove il digitale facilita, ma il valore nasce dalla relazione umana e valorizzazione della rete di vendita”, afferma Valerio Papale, CEO Agos Renting e B2B Market Director di Agos.

– foto: ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).