Suzuki spegne le luci per “M’illumino di meno” 2024

TORINO (ITALPRESS) – Spegnere le luci per accendere i riflettori sul tema della gestione efficiente dell’energia e di una vita quotidiana attenta all’ambiente. E’ questo il senso della campagna “M’illumino di meno”, che si svolge oggi, venerdì 16 febbraio, nell’ambito della Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili e alla quale Suzuki e la sua rete di Concessionari aderiscono per il terzo anno consecutivo.

Suzuki Italia spegnerà per tutta la giornata odierna l’illuminazione della propria sede di Robassomero, in provincia di Torino. Questa operazione, che ottimizza i consumi energetici di luce e riscaldamento, riflette la decisione della società di lavorare tutti i venerdì in smartworking, con molteplici benefici che continuano per tutto l’anno.

In contemporanea, tutta la Rete dei Concessionari ufficiali Auto, Moto e Marine presenti sul territorio spegneranno le luci dei loro locali commerciali per un’ora, riducendo in questo modo il proprio consumo energetico. Il gesto ha un forte valore simbolico a cui è associato un importante effetto concreto. Riducendo il consumo energetico delle proprie sedi, Suzuki e la sua rete di 281 concessionarie abbatteranno le proprie emissioni di 387kg di CO2 risparmiando 893 kW/h e daranno risalto all’iniziativa sulle pagine social Suzuki utilizzando gli hashtag #milluminodimeno, #milluminodimenoconsuzuki e #suzukigreenfriday. Quest’iniziativa rientra nelle attività realizzate da Suzuki a sostegno dell’ambiente, che si adopera con ogni mezzo per consegnare alle generazioni future un pianeta sano e una società prosperosa.

