Suzuki svela V-Strom 650 e 650 XT MY2021

Grazie ai recenti aggiornamenti, che ne hanno esaltato la sua proverbiale versatilità d’impiego, V-Strom 650 si è guadagnata nel 2020 il ruolo di best-seller della gamma Suzuki.

Molti gli amanti del turismo a lungo raggio sono stati conquistati dall’affidabilità e dal comfort della V-Strom; altri invece, che utilizzano la moto per gli spostamenti quotidiani, ne hanno apprezzato la praticità e i bassi consumi. Forte di un pacchetto tecnico unico e imbattibile, con il model year 2021 la V-STROM 650 alza ancora il livello di tecnologia e ora si presenta con l’omologazione Euro 5.

A livello estetico entrano in catalogo colorazioni e grafiche inedite, le nuove proposte cromatiche accentuano le differenze tra versione standard e allestimento sportivo XT. La prima può essere ordinata nelle livree bianco, grigio o rosso ed è dotata di cerchi in lega neri. La versione XT è proposta nei colori giallo e bianco con cerchi dorati, mentre per la colorazione grigia sono previsti cerchi a raggi di colore blu. Le V-STROM 650 XT hanno infine grafiche che dal becco si estendono sul serbatoio per un design dallo stile semplice e lineare.

La gamma V-Strom 650 MY2021 ha ottenuto l’omologazione Euro 5. Il bicilindrico a V di Hamamatsu vantava già una straordinaria efficienza della combustione, grazie alle tecnologie Dual Spark e Suzuki Dual Throttle Valve, oltre che alla presenza di iniettori a dieci fori, capaci di vaporizzare in modo ottimale il carburante. Un importante contributo all’abbattimento dei consumi e delle emissioni nocive viene dal contenimento degli attriti interni, ottenuto anche per merito del trattamento SCEM applicato alle canne dei cilindri e del trattamento effettuato sul mantello dei pistoni.

La potenza massima è di 71 cv a 8.000 giri, mentre la coppia massima è di 62 Nm a 6.500 giri, con un’erogazione piena sin dai bassi regimi e una progressione rapida e regolare. Per ottenere questo risultato gli ingegneri hanno scelto di abbinare alberi a camme specifici sul lato dell’aspirazione a quelli derivati dalla naked SV sul lato dello scarico. Il consumo dichiarato è di soli 4 l/100 km. Il motore è inserito in un leggero e robusto telaio a doppia trave di alluminio, lo stesso materiale in cui è realizzato il forcellone.

Si tratta di una scelta raffinata, non comune per la categoria, che regala alla famiglia V-STROM 650 un comportamento stradale unico. Grazie anche a sospensioni di prima qualità, la moto è sempre docile ai comandi, agile e stabile al tempo stesso.

Le V-Strom 650 e 650 XT MY2021 dispongono di una dotazione completa sotto ogni punto di vista, rendendo l’uso della moto sicuro in qualsiasi condizione. In città si apprezzano l’ABS e dispositivi come il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist, che facilitano avviamenti e partenze. Sul bagnato e sui terreni a bassa aderenza viene in soccorso il Traction Control, regolabile su due livelli e all’occorrenza disattivabile. Per avere sempre sotto controllo la modalità selezionata è sufficiente un rapido sguardo alla strumentazione chiara e completa, con contagiri analogico e un display digitale multifunzione che fornisce ogni genere di informazione utile in viaggio.

Nel cruscotto si trova anche una pratica presa 12V, ben protetta, come il pilota, da un ampio parabrezza regolabile su tre posizioni. Tra gli altri equipaggiamenti spicca anche un portapacchi, allineato all’ampia sella per favorire il trasporto di borse e oggetti voluminosi. Suzuki ha inserito nel listino V-Strom 650 e 650 XT MY2021 a rispettivamente 8.590 e 9.090 Euro franco concessionario. Chi acquisterà una V-Strom 650 o una V-Strom 650 XT prima della fine dell’anno, potrà avere il Kit touring compreso nel prezzo.

Questo pacchetto di accessori originali, dal valore complessivo di oltre 2.000 Euro comprende: le valigie laterali con il relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino maggiorato. Ai clienti della V-Strom 650 standard, Suzuki propone paramani e paracoppa, di serie sulla versione XT.

