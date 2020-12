Suzuki Swift Sport Hybrid R1 disponibile per il campionato 2021

TORINO (ITALPRESS) – Swift sport Hybrid R1, guidata da Simone Goldoni con alle note Eric Macori, nella stagione 2020 della classe R1 ha testato e sviluppato la sportiva di casa Suzuki in vari step, anche nelle condizioni più sfidanti con ottimi positivi. Ora Suzuki è pronta a mettere a disposizione il frutto di questo attento lavoro di sviluppo, avviando le prenotazioni di Swift Sport Hybrid R1, che consentirà ai piloti privati e ai gentleman driver di competere e divertirsi a costi accessibili.

In ben sei occasioni Swift Sport Hybrid R1 ha superato le performance dei primi classificati, ottenendo sul campo la prima piazza nei rally Roma Capitale e Targa Florio. I risultati delle prove speciali rilevati dalla Federazione Italiana Cronometristi dimostrano come sia stata, nell’arco della stagione, più veloce di tutte le vetture rivali. Swift Sport Hybrid R1 sarà schierata nella Suzuki Rally Cup 2021 il cui calendario, in fase di definizione, comprenderà le migliori gare del panorama rallystico italiano. Swift Sport Hybrid R1 è acquistabile in tre equipaggiamenti differenti: La versione Naked di Swift Sport Hybrid R1 è destinata ai preparatori e ai team che desiderano personalizzare l’auto sotto il profilo tecnico, nei limiti imposti dal regolamento. La configurazione prevede: Interni smontati; Roll-bar saldato; Punti di fissaggio sedili, cinture e paracoppa; Differenziale autobloccante epicicloidale Quaife (non installato). Il costo della versione Naked è di 18.715 Euro (iva esclusa) franco Torino. Per i clienti che volessero assemblare l’auto in prima persona, partendo anche da una Swift Sport Hybrid già di proprietà, Suzuki propone un kit di preparazione che comprende tutti i componenti necessari: Serbatoio di sicurezza WT con relativo kit prelievo; Elementi allestimento interno e set estinzione; Coppia finale accorciata; Ammortizzatori a molle non regolabili (come da regolamento); Impianto scarico sportivo; Set cerchi 16″; Supporti motore e cambio rinforzati; Fanali Led; Cric rapido e chiave a croce con supporto; Colonnette ruota e dadi conici; Zavorra; Freno a mano idraulico con relativa leva; Limitatore frenata; Tubazioni in treccia e pastiglie freno racing; Frizione racing e relativo spingidisco. Il costo fissato per il kit è di 13.949 Euro (iva esclusa) franco Torino. Swift Sport Hybrid R1 si potrà acquistare in configurazione Full, pronto gara. In questo caso la vettura è fornita con gli allestimenti previsti dalla versione Naked, con tutte le parti del kit di preparazione già installate, e con gli interni interamente verniciati. Il prezzo della vettura Full, pronto gara, comprensivo di manodopera, è di 35.664 Euro (iva esclusa) franco Torino. Swift Sport Hybrid ha rapporti peso/potenza e peso/coppia ai vertici della categoria, grazie a una massa di soli 1.020 kg, a una potenza termica di 129 Cv integrata da un motore elettrico da 13,6 Cv con una coppia di ben 235 Nm sempre disponibile tra i 2.000 e i 3.000 giri.

(ITALPRESS).