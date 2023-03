Suzuki, tecniche di guida off-road con V-Strom Off Road Academy

ROMA (ITALPRESS) – Per chi vuole migliorare le proprie capacità di controllo della moto e avvicinarsi al mondo dell’off road, arriva Suzuki V-Strom Off Road Academy: otto posti previsti in ciascuna delle dodici giornate di corso organizzate tra il 15 aprile e il 1° ottobre in due location. La prima nel Castello di Luzzano a Rovescala, in provincia di Pavia, e la seconda nel cuore verde dell’Italia centrale presso la Tenuta di Corbara a Orvieto. La denominazione Off Road Academy sottolinea in modo chiaro lo spirito avventuroso della scuola ufficiale Suzuki, che da quest’anno viene esaltato dall’utilizzo per i corsi delle V-Strom 1050DE e 800DE. Lo staff degli esperti istruttori sarà coordinato da Andrea Beconi, ex pilota professionista e campione europeo di enduro in sella a una Suzuki. L’offerta formativa della V-Strom Off Road Academy viene incontro alle esigenze di ogni motociclista. I corsi sono adatti sia ai neofiti che vogliono imparare a muovere in sicurezza i primi passi fuori dall’asfalto, sia ai piloti più esperti e navigati, desiderosi di affinare la loro tecnica di guida sfruttando le preziose indicazioni di istruttori qualificati. La V-Strom Off Road Academy rappresenta il contesto ideale per migliorarsi in un ambiente controllato e nella massima sicurezza. In ogni appuntamento gli iscritti vengono divisi in modo da formare gruppi omogenei in funzione del livello e ciascuno di essi svolge attività differenziate. Gli esercizi aiutano gli allievi a sviluppare sensibilità e ad acquisire confidenza anche sui fondi accidentati e sui terreni a bassa aderenza. Proprio per esprimersi al meglio anche in queste condizioni, le moto della scuola sono equipaggiate con i pneumatici tassellati Capra X forniti da Anlas, partner e sponsor tecnico di Suzuki.

Dopo la registrazione, il benvenuto dello staff e un welcome coffee, le giornate della V-Strom Off Road Academy iniziano alle 9.30 con un briefing introduttivo dedicato alle caratteristiche tecniche delle moto e ai fondamentali di guida. Alle 10 inizia la parte pratica su un terreno piano a fondo erboso, Qui vengono svolti alcuni esercizi pratici con difficoltà crescente. Dopo la pausa pranzo, prevista gli allievi affrontano un giro di circa 40 km, su percorsi scelti in base al meteo ed alle capacità dei partecipanti. I motociclisti possono così mettere in pratica gli insegnamenti ed i consigli ricevuti nella mattinata, e misurare il comportamento pilota/moto in diverse situazioni. Lungo il percorso sono previste frequenti soste per approfondimenti di vario genere, domande e ulteriori dritte da parte degli istruttori dell’Academy.

