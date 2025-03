Suzuki, tutto pronto per il Trofeo GSX-8R con ben 32 piloti

MILANO (ITALPRESS) – Manca meno di un mese all’inizio della GSX-8R CUP, il trofeo monomarca con cui Suzuki Italia torna nel mondo delle competizioni motociclistiche. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati del mondo delle due ruote, come dimostra il vivo interesse per il trofeo. Dopo l’annuncio ufficiale lo scorso novembre a EICMA, le iscrizioni sono state aperte il 10 dicembre e sono andate sold out in appena un mese. Si sono iscritti in totale 32 piloti, di età compresa tra i 17 e i 54 anni.

Oggi in una conferenza stampa a Milano, alla presenza tra gli altri del presidente di Suzuki Italia Massimo Nalli, sono state illustrate le tappe fondamentali: Misano il 6 aprile, Magione il 4 maggio, Mugello l’1 giugno, Modena il 6 luglio e infine Varano il 28 settembre. Per Paolo Ilariuzzi, direttore divisione Moto e Marine Suzuki Italia, “la formula e il segreto di questa competizione è dare la moto più performante possibile ai piloti”. Un trofeo che arriva al termine di un anno molto positivo per il marchio Suzuki sul mercato italiano. Nel 2024, Nel 2024, il mercato moto e scooter in Italia è cresciuto in media del 10,8%. Ma Suzuki ha fatto meglio, registrando un +25,8% con un picco del 46,8% nel segmento sportive.

“Il mercato di per sè cresce a doppia cifra, segno che il mondo delle due ruote vive un momento molto positivo grazie anche al ritrovato piacere dell’utente di andare sulla mobilità due ruote – ha commentato Ilariuzzi – Suzuki fa meglio rispetto all’anno precedente grazie anche alla gamma molto azzeccata per il mercato italiano, a moto molto trasversali che permettono una guida divertente in fuoristrada o in circuiti cittadini”.

E proprio la GSX-8R, da cui prende il nome il trofeo, riflette questo carattere sportivo tipico Suzuki con un design compatto e linee affilate. Pensata per la pista, è basata su un motore bicilindrico frontemarcia da 776 cc, che sviluppa 83 CV e una coppia massima di 78 Nm. Il pacchetto tecnico assicura un equilibrio perfetto tra potenza e maneggevolezza, con una ciclistica che garantisce agilità, precisione e stabilità. Il massimo, in pratica, per chi desidera cimentarsi in gara con una moto non troppo impegnativa ma capace di premiare l’impegno e il talento del pilota. La dotazione della GSX-8R include tra le altre cose una forcella anteriore regolabile e un impianto frenante composto all’avantreno da due dischi da 310 mm con pinze Nissin a quattro pistoncini ad attacco radiale. Suzuki ha scelto di schierare in pista una moto con modifiche molto limitate rispetto a quella che chiunque può comprare in concessionario.

Al di là della carenatura Cruciata e di pedane rialzate e semimanubri Spider Racing, nel kit GSX-8R CUP solo lo scarico completo Akrapovic con silenziatore in carbonio e il kit di tubi freno in treccia metallica Frentubo vanno a migliorare in modo sensibile le prestazioni in pista, insieme ai pneumatici Diablo Supercorsa V3 Sc1. Con una quota di iscrizione di 12.700 € (o 4.500 € per chi possiede una GSX-8R e necessita solo del kit), il trofeo mette in palio un montepremi di oltre 35.000 €. Ogni gara prevede premi in denaro, e per i primi tre classificati, un set di pneumatici. Al vincitore sarà offerta l’opportunità di partecipare come Wild Card alla prima tappa del campionato MotoAmerica Twins Cup 2026 a Daytona, mentre il secondo e il terzo classificato della classifica finale riceveranno rispettivamente uno scooter Suzuki Address 125 e uno sconto del 25% sull’iscrizione al Trofeo 2026.

