Svas Biosana leader nella fornitura di dispositivi medici nei Balcani: acquisito il Gruppo Bormia

Svas Biosana SpA, primario operatore del settore sanitario attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan, comunica attraverso una nota “di aver sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto del 75% delle quote rappresentative del capitale di Bormia d.o.o., mentre Bormia resterà titolare del restante 25% delle proprie quote sociali”.

Bormia, attiva nella distribuzione di dispositivi medici specialistici di primari produttori statunitensi ed europei nei settori della cardiochirurgia, anestesia e terapia intensiva, procedure endovascolari e neuroradiologia, si rivolge a primari clienti pubblici e privati del sistema sanitario sloveno, croato, serbo e bosniaco. “Con tale operazione Svas diviene leader nella fornitura di dispositivi medici nell’area dei Balcani“, prosegue la nota.

Nel comunicato viene anche reso noto che il Gruppo, che non redige un bilancio consolidato ed opera in Slovenia tramite Bormia d.o.o. e in Croazia tramite la società controllata Bormiamed d.o.o., ha registrato al 31 dicembre 2021 i seguenti dati pro-forma consolidati non sottoposti a revisione contabile:

• Ricavi: Euro 11,0 milioni in crescita del 26,4% rispetto al 2020

• EBITDA: Euro 1,25 milioni in crescita del 11% rispetto al 2020

• Ebitda margin: 11,4%

• Utile Netto: Euro 889 migliaia in crescita del 9,3% rispetto al 2020

• Net Profit margin : 8,1%

• PFN cash positive pari a circa Euro 965 migliaia

• N. 20 dipendenti

Umberto Perillo, amministratore delegato di Svas Biosana SpA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accogliere Bormia ed il suo management all’interno del nostro Gruppo. Riteniamo di aver raggiunto, con questo ulteriore passo, una posizione importante nel mercato dei dispositivi medici specialistici in Europa dell’est. La nostra organizzazione nell’area balcanica si arricchisce, aumenta la dimensione e la forza commerciale, stiamo creando le basi per uno sviluppo ulteriore, grazie al contributo di un management già forte che cresce e si arricchisce”. Boris Cotic, direttore di Bormia, ha dichiarato: “Abbiamo avuto sin da subito un grande feeling con Svas Biosana conosciamo bene il valore e l’attività che il Gruppo ha svolto sui mercati in cui operiamo. È con grande entusiasmo che affronteremo le sfide dei prossimi anni, consci di far parte di un Gruppo importante con

ambizioni di crescita e sviluppo da noi condivise”.