“Svelare il Giappone”, viaggio ideale tra luoghi e culture

Dopo il successo di Doromizu e “La via del Sol Levante”, Mario Vattani, ex console generale italiano ad Osaka, con Dna di diplomazia familiare, torna per gli appassionati del Giappone con un nuovo testo “Svelare il Giappone” per Giunti editore. In questo testo Vattani racconta un itinerario di cultura e tradizioni nonche’ storie di vita vissuta.

Un percorso tra luoghi e culture meno conosciuti al popolo occidentale che si intrecciano con la storia dei rapporti tra Italia e Giappone. Un mondo dominato da grandi imperi, tra samurai e Impertori,

Molto significativa, per me addetto ai lavori, la citazione del corallo nel Capitolo Isola, testimonianza del nostro lavoro di famiglia in terra nipponica dal 1900 e la colonia Torrese a Kobe .

Emozionante la chiusura del libro nel capitolo Exit.

Un testo elegante con una copertina degna di un urushi makie’. Un viaggio ideale, una serie di capitoli per capire uno dei mondi più misteriosi e uno dei popoli più’ belli del mondo.