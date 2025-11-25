Svelata con la nuova livrea da competizione, la Defender Dakar D7X-R

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender Rally ha svelato la nuovissima Defender Dakar D7X-R, la vettura ufficiale del team nel W2RC 2026, in vista del suo debutto a gennaio nella Dakar, il rally-raid più estremo del mondo. Un talentuoso team di piloti e copiloti affronterà l’epica avventura con la Defender Dakar D7X-R con la quale i tre equipaggi affronteranno più di 80 ore di guida competitiva in due settimane e circa 5.000 km di tappe cronometrate.

La leggenda della Dakar Stèphane Peterhansel e Mika Metge; Rokas Baciuska e Oriol Vidal; e Sara Price con Sean Berriman saranno supportati da un team esperto di meccanici e ingegneri, con il nuovo Team Principal, Ian James, al timone.

Ogni Defender Dakar D7X-R proviene dalla catena di montaggio dello stabilimento di produzione all’avanguardia di Defender a Nitra, in Slovacchia, aderendo alle normative che impongono che la scocca della vettura da competizione non debba essere modificata rispetto alla produzione originale.

I regolamenti FIA per la nuova categoria Stock, lanciati per il 2026, stabiliscono cosa non deve essere modificato dal veicolo di produzione, nonchè le modifiche che possono essere apportate e come. La Defender Dakar D7X-R adotta la stessa robusta architettura della scocca D7x, la stessa trasmissione e lo stesso layout della cinematica Defender OCTA. La D7X-R sarà inoltre equipaggiata con il V8 biturbo da 4,4 litri di OCTA – altro elemento che non può essere modificato – e funzionerà con un carburante sostenibile avanzato, come definito e conforme alle normative FIA.

La Defender Dakar D7X-R gareggerà in una livrea grezza, elementare e potente ispirata ai toni e alle trame del deserto. Il nuovissimo design “Geopalette” prende spunto dai paesaggi aridi che caratterizzano la Dakar. Combina i toni della sabbia, della pietra e della terra con un accenno di Aqua, tratto dalle rare acque del deserto che portano contrasto e chiarezza.

“Defender è l’originale marchio britannico di avventura, sinonimo di capacità inarrestabile e imprese epiche, qualcosa che siamo orgogliosi di mostrare sulla scena competitiva mondiale. Defender Dakar D7X-R è la Defender più solida e potente mai costruita. Presenta la stessa architettura e silhouette della Defender OCTA, ma è stata sviluppata per affrontare la più grande competizione off-road. Dakar spinge tutto al limite, e competere in un rally-raid di questa portata mostrerà autenticamente la capacità e la robustezza della Defender nelle condizioni più estreme e più difficili del pianeta” dichiara Mark Cameron, Managing Director, Defender.

