Svezia, ambasciatore in Italia e ministro dell’Ambiente a Roma per una serie di incontri

L’ambasciata di Svezia in Italia ha annunciato la visita a Roma e Milano del ministro svedese per il Clima e l’Ambiente, Romina Pourmokhtari, organizzata anche con il Business Sweden nell’ambito della “Sweden + Italy Green Alliance”, la piattaforma di matchmaking nata per creare partenariati strategici tra aziende svedesi e italiane, per contribuire al percorso dell’Italia verso un’economia circolare e carbon neutral.

L’evento principale della visita è la conferenza di alto livello sulla transizione verde, martedì 28 novembre a Roma nella residenza dell’Ambasciatore di Svezia.

Rafforzare le relazioni italo-svedesi, promuovere lo scambio di conoscenze e creare una cooperazione sulla transizione verde e la diffusione dell’energia pulita, sono le priorità del ministro Pourmokhtari durante la sua visita in Italia come relazionato il Giornale Diplomatico.

Pourmokhtari incontra il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, durante una visita alla Sala Operativa della Protezione Civile.

“L’Europa ha bisogno di più energia nucleare”, ha affermato il ministro Pourmokhtari. “È indispensabile accelerare la transizione climatica e la transizione dai fossili all’energia fossil-free per rispettare gli accordi di Parigi. In questo, le imprese hanno un ruolo centrale e decisivo. Le aziende svedesi rispondono bene alle esigenze dell’Italia, offrendo prodotti e servizi di alta qualità, con tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative per l’industria e la produzione di energia fossil-free”.

La conferenza sulla transizione verde e’ un’occasione per gli stakeholder italiani e svedesi di condividere esperienze, best practice e identificare sfide comuni. Il focus è incentrato sui megatrend nel settore energetico e sugli investimenti e i progetti green in cui Italia e Svezia possono collaborare.

In che modo l’innovazione e la digitalizzazione possono contribuire a infrastrutture energetiche resilienti ed efficienti? Come accelerare la diffusione delle energie rinnovabili in Europa? Come raggiungere gli obiettivi a zero emissioni con la filiera della transizione green?

Il ruolo delle imprese nella transizione verde e nella transizione energetica è importantissimo e in questo contesto diviene centrale la collaborazione tra governo, mondo accademico e imprese private, secondo il modello di innovazione della tripla elica. Scopo della conferenza sarà individuare i principali stakeholder e dei modelli di collaborazione nella catena di fornitura, analizzare le strategie per aumentare la capacità di produzione delle energie rinnovabili (eolica, solare, idrogeno) e migliorare il sistema dei permessi e la relativa legislazione.

Aprono la conferenza il ministro svedese per il Clima e l’Ambiente, Romina Pourmokhtari, e l’On. Vannia Gava, Viceministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, insieme all’Ambasciatore di Svezia Jan Björklund.