Svezia, anche un’azienda italiana per la creazione della più potente fonte di neutroni al mondo

Un’azienda di Anagni in provincia di Frosinone, dopo aver realizzato strutture per il Cern nell’ambito del grande acceleratore di particelle LHC e per conto dell’Istituto Max Planck per la Fisica del Plasma di Greifswald nel nord-est della Germania, sta collaborando ad un nuovo progetto di portata internazionale. La divisione meccanica di Fantini Sud è stata infatti coinvolta dall’ERIC European Spallation Source di Lund in Svezia nella costruzione della più potente fonte di neutroni al mondo. I costi di costruzione si stima che, a termine dei lavori di realizzazione previsti nel 2026, saranno di oltre 1,8 miliardi di euro, ma questa futuristica struttura offrirà opportunità uniche per ricerche all’avanguardia sia ai campi di ricerca applicati che di base. Questa nuova commessa per l’azienda laziale segue quella che ha portato Fantini alla realizzazione di sei grandi camere sperimentali sotto vuoto presso il Centro di Ricerca Eli Beamlines basato nella Repubblica Ceca ed attrezzato con i più potenti generatori laser del mondo. Il gruppo Fantini ha come core business l’estrazione di pietre ornamentali, attività che le ha permesso di distribuire oltre 1.900 macchine segatrici in tutto il mondo, a cui si sono aggiunte negli ultimi venti anni centinaia di referenze su progetti industriali e forniture di apparecchiature avanzate per apparati sperimentali. Le varie divisioni del gruppo annoverano numerose collaborazioni con le più importanti aziende italiane e straniere, inclusi enti nazionali ed internazionali di ricerca per la realizzazione di importanti progetti scientifici in ogni angolo del pianeta. L’origine delle aziende Fantini, operanti tutte nel campo delle costruzioni meccaniche, risale al 1914 quando Luigi Fantini apre a Tivoli (RM) un’officina artigiana per la lavorazione dei metalli. L’attività viene portata avanti fino allo scoppio della seconda guerra mondiale e poi sospesa in occasione degli eventi bellici. Nel 1947 i figli di Luigi Fantini – Alfeo Fantini e Mario Fantini – riprendono l’attività del padre specializzandosi nella costruzione di parti per macchinari industriali per le aziende del settore manifatturiero (carta, pneumatici, cemento).

Negli anni Settanta nasce la prima organizzazione in forma di società di capitale e la sede di Fantini si trasferisce in un sito industriale a Villa Adriana alle porte di Roma, ancora oggi utilizzato dalla Costruzioni Meccaniche Fantini. Nel 1980 inizia anche la costruzione di macchine per l’estrazione di pietre ornamentali. Favoriti dalla vicinanza di un importante bacino estrattivo, quello del travertino di Tivoli, si arriva presto alla progettazione e alla realizzazione di un prodotto di serie protetto da privativa industriale (termine che indica chi riesce ad inventare una macchina che costituisce un progresso nell’industria). Nel 1989 viene costituita la Fantini Sud Spa con sede in Anagni. Questa nuova azienda rafforza le posizioni acquisite nei due settori in cui opera l’azienda: quello delle macchine segatrici a catena per pietre e l’automazione industriale che ha clienti come, Fiat Avio, Procter & Gamble e Alitalia, per i quali vengono progettati e realizzati impianti chiavi in mano per la movimentazione, manipolazione e immagazzinaggio delle più svariate tipologie di prodotti. Nel corso degli anni Duemila l’azienda si è dotata di ulteriori spazi sempre sul territorio di Anagni al fine di accogliere nuovi macchinari, tutti altamente tecnologici. È in questo periodo che Fantini sviluppa nel settore meccanico la divisione Divisione Big Science, che si occupa di progetti di ricerca in campo nazionale ed internazionale, progettando e costruendo sistemi ed apparati scientifici. Nasce infatti la collaborazione con vari enti nazionali ed internazionali di ricerca scientifica quali ENEA, INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), EFDA – il consorzio di istituti nazionali di ricerca sulla fusione situati nell’Unione europea e in Svizzera – e l’IPP, un importante istituto di fisica tedesco che studia le basi fisiche di una centrale a fusione.