Svezia e Italia, protocollo per la ricerca scientifica alla presenza dell’ambasciatore Pala

L’Ambasciatore d’Italia a Stoccolma Michele Pala e il direttore generale dello Swedish Research Council (Vetenskapsrådet), Katarina Bjelke, hanno firmato oggi il protocollo esecutivo tra Italia e Svezia per il triennio 2024-2026. Si tratta del IV protocollo esecutivo, ma il primo che finanzia progetti di “grande rilevanza”, ovvero progetti di ricerca congiunti che potranno contare su finanziamenti da entrambi i Paesi per la durata di un triennio. L’accordo consentirà di finanziare otto progetti selezionati in quattro aree tematiche (scienze della vita, fisica, scienze polari e Tecnologie dell’informazione e della comunicazione-Ict) concordate con i ministeri italiani competenti. Si tratta di un risultato che ha superato ogni aspettativa, ha commentato l’Addetto Scientifico dell’Ambasciata Augusto Marcelli, con quasi 250 progetti ricevuti che hanno richiesto una lunga procedura di valutazione che si è conclusa con grande soddisfazione da entrambe le parti.