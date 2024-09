Svezia e Italia, workshop sulle tecnologie intelligenti

L’Ambasciata d’Italia in Svezia insieme all’Università di Linköping ha organizzato il “Workshop bilaterale Italia-Svezia sulle tecnologie e le applicazioni dei sensori intelligenti” al Campus Valla di Linköping, nelle giornate 1 e il 2 ottobre.

L’evento ospiterà una tavola rotonda sul tema della sensoristica: una serie di tecnologie e applicazioni per un futuro sostenibile per rafforzare le cooperazioni bilaterali esistenti e stimolare nuove collaborazioni, programmi di partenariato e iniziative competitive internazionali tra istituzioni italiane e svedesi.

L’evento è aperto al pubblico.

Per maggiori informazioni e per la registrazione visitare l’URL: https://liu.se/en/event/italy- sweden-bilateral-workshop-on- smart-sensor-technologies-and- applications