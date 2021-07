Svezia, Falck Renewables: entra in esercizio il parco eolico di Brattmyrliden

Falck Renewables S.p.A. aggiunge ulteriori 74,1 MW di nuova capacità eolica con l’entrata in esercizio dell’impianto di Brattmyrliden in Svezia. Il parco eolico è situato nei pressi del villaggio di Trehörningsjö, nel comune di Örnsköldsvik. Si stima che l’impianto genererà fino a 263,5 GWh di elettricità all’anno. L’impianto è titolare di un Corporate Power Purchase Agreement Virtuale di 10 anni, firmato il 22 luglio 2020 con Ball Corporation, multinazionale leader nella fornitura di imballaggi in alluminio. Il contratto copre circa il 70% dell’elettricità prodotta dal parco eolico. Parte dei proventi dell’impianto è destinata a un community benefit scheme ora attivo nell’area di Trehörningsjö. Lo schema sostiene progetti a impatto locale nell’ambito – tra gli altri – dello sviluppo rurale, dell’istruzione, dell’ambiente e del tempo libero. I progetti sono selezionati da un’associazione locale, Brattmyrlidens Intresseförening, che gestisce autonomamente il fondo. Questo approccio rientra nella missione di Falck Renewables per la creazione di valore condiviso con le comunità che vivono nei luoghi in cui il Gruppo opera.