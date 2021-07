Svezia, Fincantieri al primo posto come “Most Actractive Employer” nella classifica di Universum

Fincantieri si conferma al primo posto come Most Actractive Employer fra le aziende del settore Manufacturing, Mechanical and Industrial Engineering nella classifica di Universum, società svedese che certifica le aziende più attrattive per gli studenti universitari italiani attraverso un dettagliato questionario. Quest’anno sono stati intervistati oltre 46.000 studenti di 52 atenei del Paese, appartenenti a 142 diverse aree di studio.

In particolare, per quanto riguarda gli studenti dell’indirizzo STEM – Science, Technology, Engineering & Math – sono stati coinvolti quasi 10.000 universitari, che hanno espresso le loro preferenze in un mercato delle competenze sempre più competitivo e a caccia di talenti. Fincantieri ha confermato gli ottimi risultati ottenuti negli scorsi anni, aggiudicandosi per il terzo anno consecutivo il primo posto nella specifica classifica di riferimento, rafforzando la sua leadership davanti a numerose realtà industriali nazionali.

Il Gruppo, inoltre, è entrato nei primi 25 posti della classifica generale degli studenti STEM, guadagnando così 6 posizioni rispetto al 2020. Questi risultati premiano la costante attenzione di Fincantieri verso gli studenti e la capacità di valorizzare i giovani talenti coinvolgendoli in nuove sfide e in un contesto sempre più internazionale.