Svezia, Giornata della ricerca italiana nel mondo: a Stoccolma un webinar su virus e immunità

Cosa sappiamo dei virus e della loro evoluzione? Come si orienta la ricerca italiana e svedese? Nell’ambito dell’attività di promozione integrata italiana all’estero e con particolare riferimento alle iniziative, ai progetti ed agli eventi informativi in materia di Scienza, Ricerca ed Innovazione volti a valorizzare le eccellenze italiane nel mondo, l’Ambasciata d’Italia a Stoccolma, in collaborazione con Città della Scienza di Napoli, celebra il 15 aprile la Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo 2021.

“Virtual tour to viral passion” il tema della conferenza online in programma il 15 aprile dalle 16:00.

La Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo si aprirà con un breve excursus sulla natura dei virus, attraverso la visita virtuale alla mostra concepita e curata dalla Città della Scienza “Passione virale” sotto la guida di Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, autrice e conduttrice radiotelevisiva.

Alla mostra seguirà una conversazione tra eminenti esperti del settore, Alberto Mantovani, Professore Emerito di Patologia e Direttore Scientifico dell’istituto Clinico Humanitas (Italia) e Maria Masucci, Professore ordinario di Virologia presso il Karolinska Institutet (Svezia) che dialogheranno sul tema “Immunity and Covid-19, current knowledge and open questions” fornendo alcuni elementi sullo stato attuale della ricerca nei rispettivi Paesi e su come l’evoluzione genetica del virus possa cambiare il corso delle pandemie e influire sullo sviluppo dei vaccini. Dopo la mostra virtuale e gli interventi degli oratori sarà possibile interagire con gli esperti, attraverso la chat.

L’evento si terrà interamente in lingua inglese. La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Il link all’evento sarà disponibile a breve