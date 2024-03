Sviluppo, al via in Campania il Fondo rotativo da 100 milioni: attiverà finanziamenti fino a 350 milioni di euro

Garanzia Campania Bond 2, Basket Eque, Nuovo Fondo Crescita. Ma anche il Fondo rotativo che, con una dotazione di 100 milioni di euro capaci di attivare finanziamenti per 300-350 milioni, dà il via, per la prima volta in Campania, a un’operazione di co-finanziamento per operazioni bancarie a tasso di interesse zero contribuendo ad abbassare il costo di interesse e ridurre i problemi di provvista per le banche.

La Regione Campania, con la società in house Sviluppo Campania Spa, ha presentato i nuovi strumenti finanziari per la crescita del sistema produttivo campano, questo pomeriggio nella sede dell’Unione Industriali Napoli.

Dopo i saluti di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione Industriali Napoli, e di Antonio Marchiello, assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro, il presidente di Sviluppo Campania, Mario Mustilli, ha illustrato nei dettagli le nuove misure che, sulla scia delle esperienze già realizzate in Campania, sono diventate delle best practices europee e che oggi vengono rilanciate con piccole variazioni.

Dopo l’introduzione di Mustilli, hanno preso la parola i partner di Sviluppo Campania nell’attuazione degli strumenti. Vincenzo Paolo Carbonara, responsabile Alternative Financing CdP – Cassa Depositi e Prestiti; Lorenzo Coletta, responsabile Special Deal e Finanza Innovativa Corporate MCC – Medio Credito Centrale; Marco Lucchini, senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento SGR e Francesco Stolfa, Head of Capital Services, ELITE – Gruppo Euronext. Quest’ultimo ha annunciato la seconda novità della giornata, ovvero l’apertura di un hub regionale di Elite che, in accordo con Sviluppo Campania, diffonderà conoscenza finanziaria in regione, anche attraverso attività di gestione di casi di collegamento, esperienze di successo.