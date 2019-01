Sviluppo, De Luca in Consiglio regionale: La Campania cresce il doppio della Lombardia

“La regione Campania cresce il doppio della Lombardia. Noi ovviamente lavoreremo nella direzione dell’emergenza lavoro e di quella di creare ricchezza, investendo e realizzando opere”. A dirlo è il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il Consiglio regionale straordinario, chiesto dalla minoranza di centrodestra, per discutere i provvedimenti che il Governo si accingerebbe ad assumere in materia di regionalismo differenziato. “La situazione del Sud è complicata, – continua De Luca – io ho promosso in passato un’assemblea nazionale sul Mezzogiorno che credo sia stata l’unica riflessione organica da qualche decennio. I governi allora in carica, prima Renzi e poi Gentiloni, hanno sbagliato drammaticamente, non hanno accolto la mia proposta ma ha raccontato ideologismi banali”.