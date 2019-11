Sviluppo, il ben-essere al posto del Pil: parte da Napoli la sperimentazione del Social Progress Index

La ricchezza si può ancora misurare con il Pil? È possibile oggi coniugare tutela dell’ambiente, crescita economica e diritti civili? Queste le domande su cui verteranno i due giorni di approfondimento e formazione organizzati dalla Fondazione Attua, ente che opera per favorire pratiche di organizzazione di comunità, lo sviluppo di progetti di welfare comunitario e valorizzazione sociale.

La scelta di Attua per il 2019 è quindi caduta sulla combinazione di due nodi fondamentali per il futuro: il Global Social Progress Index, strumento metodologico che misura le dimensioni non economiche del progresso di ogni Paese, e la Creatività e Creazione d’impresa, il nuovo approccio a economia e lavoro, basato sull’innovazione e sull’interpretazione moderna dei bisogni delle persone. Due filoni tematici che conducono insieme alla ridefinizione della parola “ben-essere”. Parte da Napoli, tramite la collaborazione tra Attua e Deloitte, la sperimentazione concreta del Global Social Progress Index che combina tre dimensioni quali bisogno, benessere e opportunità economiche aprendo laboratori di imprenditorialità attiva.

Venerdì 29 novembre, si terrà la manifestazione di apertura nella sede di via dei Fiorentini 10 a Napoli alle ore 17.30 con: Gianni Pittella, presidente Fondazione Attua; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Achille Coppola, segretario nazionale CNDCEC; Ciro Fiola, presidente Camera Commercio Napoli; Ugo Grassi, senatore. Modera: Carlo Porcaro, Il Mattino.

Sabato 30 novembre, si svolgerà il convegno su Global Social Progress Index dalle ore 9. Saluti di Gianni Pittella, presidente Fondazione Attua. Interventi di Fabio Pompei, amministratore delegato Deloitte Italy e Elisa Ferreira, commissario UE Coesione e Riforme (contributo video). Relazioni di: Michael Green, Ceo del Social Progress Imperative; Alessandro De Luca, direttore EU Policy Centre – Deloitte. Previsti due laboratori di formazione, uno sul Social Progress Index con la partecipazione di Michael Green e l’altro su Creazione e Creatività di impresa con relatori tra cui l’imprenditore Angelo Bruscino, il responsabile Sostenibilità e Affari istituzionali ENEL Gaetano Evangelisti e Riccardo Monti, amministratore delegato Triboo SpA.