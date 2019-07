Sviluppo, la Regione stanzia 48 milioni per Zes, Irap e Ricerca

La giunta della Regione Campania “per garantire la piena realizzazione degli obiettivi di sviluppo del sistema economico regionale ha programmato lo stanziamento di circa 38 milioni di euro”. In particolare, sono state previste le seguenti ulteriori risorse: 1.600.000 di euro per integrare l’intervento strategico “Attrazione degli Investimenti e Zona Economica Speciale”; 32 milioni per una misura volta all’alleggerimento del carico fiscale Irap con particolare riguardo per le imprese che investono nelle aree della Zes Campania; 4 milioni circa per finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio del sistema produttivo della Campania. “La giunta, a ulteriore sostegno del settore aerospaziale – si legge in una nota di palazzo Santa Lucia – ha previsto, nell’ambito del Programma Multiregionale di sostegno al Piano Space Economy, l’incremento di 10 milioni di euro per la partecipazione della Regione Campania al programma strategico volto a sostenere la realizzazione del sistema satellitare per telecomunicazioni istituzionali. In particolare, saranno finanziati con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno, i programmi ‘Mirror Copernicus’ e ‘I-CIOS’ per i quali si provvederà alla stipula di appositi protocolli d’intesa”. Le risorse assegnate potranno anche essere integrate “in considerazione della valenza strategica dei programmi”.