Sviluppo Lavoro Italia, intesa con Unicef per l’inclusione dei minori migranti

Rafforzare l’inclusione sociale e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati e dei giovani migranti: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra Sviluppo Lavoro Italia e Unicef, attraverso un’azione congiunta mirata a sviluppare competenze, migliorare l’occupabilità e favorire l’autonomia personale e professionale dei destinatari.

L’accordo è stato firmato da Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, e Nicola Dell’Arciprete, coordinatore dell’ufficio Unicef per l’Europa e l’Asia centrale (Ecaro).

Un’alleanza per l’inclusione

Il protocollo punta a mettere a sistema esperienze e strumenti già attivi, con particolare riferimento al modello Skills4YOUth, promosso da Unicef, e agli interventi sviluppati da Sviluppo Lavoro Italia nell’ambito delle politiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Con questo protocollo rafforziamo il nostro impegno per garantire a ogni ragazza e ragazzo, in particolare ai più vulnerabili come i minori stranieri non accompagnati e i giovani migranti e rifugiati, opportunità concrete per costruire il proprio futuro. L’orientamento al lavoro e lo sviluppo delle competenze rappresentano strumenti fondamentali di inclusione e autonomia. Mettere in sinergia esperienze e modelli come Skills4YOUth e gli interventi di Sviluppo Lavoro Italia significa valorizzare le potenzialità dei giovani e accompagnarli in percorsi sostenibili di crescita personale e professionale”, ha dichiarato Dell’Arciprete.

Percorsi personalizzati e competenze

Sviluppo Lavoro Italia promuove percorsi personalizzati di inserimento socio-lavorativo, attraverso servizi di presa in carico, orientamento specialistico e tirocini extracurriculari della durata di sei mesi, rivolti anche ai minori stranieri non accompagnati e ai giovani migranti in fase di transizione verso l’età adulta.

“Continuiamo a lavorare per rafforzare le politiche di inclusione rivolte ai giovani più vulnerabili”, ha sottolineato Nicastro. “Questo protocollo rappresenta un passo concreto verso un modello di intervento sempre più integrato, capace di mettere a sistema competenze, strumenti e reti territoriali per ampliare le opportunità di accesso al lavoro e alla formazione. L’obiettivo è accompagnare i minori stranieri non accompagnati e i giovani migranti in percorsi strutturati e personalizzati, che ne valorizzino il potenziale e ne sostengano l’autonomia. In questa prospettiva, il rafforzamento delle sinergie tra istituzioni e organizzazioni internazionali consente di rendere più efficaci e duraturi gli interventi, favorendo una reale inclusione sociale e una partecipazione attiva alla vita economica del Paese”.

Azioni congiunte e rete territoriale

Il modello Skills4YOUth è orientato allo sviluppo delle competenze trasversali e all’accompagnamento al lavoro, attraverso percorsi formativi diffusi su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento della rete dell’accoglienza e degli attori istituzionali.

Nell’ambito dell’intesa, Sviluppo Lavoro Italia e Unicef promuoveranno azioni congiunte per diffondere le opportunità tra i beneficiari del programma, condividere contenuti e materiali formativi, rafforzare le competenze dei destinatari e ampliare le reti territoriali, anche attraverso momenti di confronto tecnico-operativo.

Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo di prassi comuni e alla valorizzazione delle buone pratiche, con l’obiettivo di rendere gli interventi più efficaci, coordinati e sostenibili nel tempo, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e favorendo una reale continuità delle azioni.