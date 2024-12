Sviluppo Lavoro Italia, via alla Job Week: 34 incontri in sei regioni per promuovere l’occupazione

Fino al 20 dicembre Sviluppo Lavoro Italia organizza la Job Week, un appuntamento pensato per le aziende italiane, organizzato con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e il dialogo tra imprese e istituzioni. L’evento si svolge contemporaneamente in sei Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Piemonte, Puglia e Sicilia, offrendo un calendario ricco di opportunità per il mondo imprenditoriale.

La Job Week prevede infatti 34 incontri per approfondire i servizi offerti dai Centri per l’impiego e scoprire le nuove opportunità legate agli incentivi per l’occupazione.

“Sviluppo Lavoro Italia insieme alle Regioni – dichiara il Presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro -. Vuole specializzare e qualificare i servizi, ma anche avvicinarli ai cittadini e alle imprese, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva al mondo del lavoro e la connessione fra domanda e offerta. Con questo spirito e intento abbiamo progettato e realizzato le JOB WEEK, settimane che vedono la realizzazione di eventi dedicati ad uno o più temi strategici per la modernizzazione e l’innovazione dei Servizi per il Lavoro e per il miglioramento del mercato del lavoro. La finalità prioritaria, comune a tutti gli eventi, è quella di favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro e l’attivazione delle persone oggi più lontane dal mondo del lavoro, donne e giovani, diffondendo informazioni, promuovendo opportunità, erogando servizi per sostenere innovazione e competenze. questa è la prima di una serie di iniziative in cui saremo impegnati fortemente nel 2025”.

L’iniziativa coinvolge 67 Centri per l’impiego ed è organizzata e gestita in collaborazione con le Regioni, con le istituzioni locali e con la partecipazione diretta e quanto più ampia possibile degli attori del mercato del lavoro – Centri per l’Impiego, Agenzie per il Lavoro, Consulenti del Lavoro, Camere di Commercio, Comuni, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, Enti del Terzo Settore – così da valorizzare le risorse territoriali, rappresentare al meglio il contesto e rispondere adeguatamente alle sue specifiche esigenze.

I temi al centro della Job Week

Gli eventi – 14 Workshop, 9 Job Café, 5 Seminari, 3 Recruiting Day, 3 Convegni – sono dedicati ai seguenti temi:

La piattaforma SIISL – I servizi per le imprese : un focus sulla nuova piattaforma che mette a disposizione strumenti digitali avanzati per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

: un focus sulla nuova piattaforma che mette a disposizione strumenti digitali avanzati per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I servizi per le imprese offerti dai Centri per l’impiego : una panoramica completa dei servizi progettati per soddisfare le esigenze delle aziende e promuovere il reclutamento di personale qualificato.

: una panoramica completa dei servizi progettati per soddisfare le esigenze delle aziende e promuovere il reclutamento di personale qualificato. Gli incentivi per l’occupazione: informazioni dettagliate sui principali incentivi a disposizione delle imprese per nuove assunzioni.

Perché partecipare

La Job Week rappresenta una preziosa opportunità per le aziende di entrare in contatto diretto con i principali attori del mondo del lavoro e di conoscere le ultime novità sulle politiche attive e sugli strumenti di supporto all’occupazione. Grazie alla presenza di Centri per l’impiego, Consulenti del lavoro e Agenzie per il lavoro, ogni evento offrirà nozioni mirate e spunti pratici per affrontare le sfide del mercato del lavoro.

Gli eventi regione per regione

Abruzzo: 6 workshop e un Job Cafè dedicati ai servizi per le aziende, focus su incentivi e analisi dei fabbisogni aziendali (Giulianova, Lanciano, Nereto, Teramo, Sulmona, Ortona, Castel di Sangro).

lavoroCalabria: 10 eventi tra Job Cafè, workshop e seminari su politiche attive e incentivi, incluso il progetto itinerante “Job Cafè on the Road” (Gioia Tauro, Lamezia Terme, Soverato, Catanzaro, Vibo Valentia, Serra San Bruno, Cosenza, Paola, Locri).

Campania: 9 eventi tra workshop, Job Cafè e recruiting days, focus su SIISL e incentivi – tra gli altri – per l’assunzione di categorie svantaggiate (Sessa Aurunca, Pompei, Nola, Teano, Nocera Inferiore, Salerno, Oliveto Citra, Sant’Agata dei Goti).

Piemonte: 1 seminario regionale dedicato alle funzionalità del sistema informativo SIISL per le imprese.

Puglia: 6 convegni e seminari sulla piattaforma SIISL e l’utilizzo dell’IA per l’incontro domanda-offerta (Lecce, Brindisi, Grottaglie, Taranto, Castellaneta, Massafra, Manduria).

Sicilia: l’evento “Palermo Job Connect” con incontri multipli in 12 località della provincia di Palermo.