Sviluppo rurale, incontro ad Avellino. Conte (Anci Campania): Al lavoro per ottimizzare l’uso delle risorse Ue

Nel processo di costruzione della politica agricola dei prossimi anni, la Regione considera il confronto con i protagonisti del territorio una preziosa occasione per analizzare e rendere più forte e competitivo il sistema agricolo regionale. Fra le misure cofinaziate dai Programmi di Sviluppo Rurale (Psr) rientrano gli interventi volti a favorire l’infrastrutturazione materiale e immateriale delle aree rurali: “Questi interventi – ha spiegato Paolo Conte, delegato Anci Campania all’Agricoltura e Sviluppo Rurale – sono per lo più a finalità pubblica e la loro realizzazione è demandata agli Enti Locali. L’ascolto e il confronto con i territori avviato quest’oggi ad Avellino proseguirà attraverso 4 successivi incontri tematici ciascuno in una Provincia della Campania”. “Si tratta – ha proseguito – di un’occasione utile per gli Enti Locali per valutare il grado di coerenza degli interventi programmati nel periodo 2014-2020 rispetto ai fabbisogni delle comunità locali e, soprattutto, diffondere le esperienze già realizzate per la gestione di servizi a finalità pubblica”. “Lavoriamo dunque – ha concluso Conte – per ottimizzare l’utilizzo da parte degli enti locali delle risorse finanziarie delle misure a valenza pubblica dei Programmi di Sviluppo Rurale e definire in sinergia gli interventi per la futura programmazione 2021/2027”.

Campania 2020, l’agricoltura si muove. I prossimi incontri