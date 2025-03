COLLOQUIO del prof. Claudio Quintano (*) CON COPILOT Microsoft Edge 365 DOPO AVERGLI FATTO LA DOMANDA DI RELAZIONARE:

sulle differenze tra https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/ e https://unstats.un.org/sdgs/report/2024

DOMANDA: Confronto tra il Rapporto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) DELL'ONU del 2016 e quello del 2024:

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Rapporto SDG 2016

Il Rapporto del 2016 segna l’inizio dell’implementazione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, con un focus sull’identificazione delle principali lacune e sfide

Dati iniziali : Presenta dati iniziali su vari indicatori, come la povertà estrema, la fame, la mancanza di accesso all’elettricità e la scarsità d’acqua

Obiettivi : Sottolinea l’importanza di integrare e bilanciare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: economica, sociale e ambientale

Rapporto SDG 2024

Valutazione dei progressi : Il Rapporto del 2024 fornisce una valutazione dettagliata dei progressi globali verso gli SDG, evidenziando sia i successi che le aree con ritardi significativi

Sfide attuali : Sottolinea le sfide attuali come gli effetti persistenti della pandemia di COVID-19, i conflitti in aumento, le tensioni geopolitiche e il caos climatico

Necessità di azione accelerata : Evidenzia la necessità di investimenti massicci e azioni scalate per raggiungere gli SDG entro il 2030

In sintesi, mentre il Rapporto del 2016 rappresenta un punto di partenza e una panoramica delle sfide iniziali, il Rapporto del 2024 offre una valutazione critica dei progressi fatti e delle azioni urgenti necessarie per colmare le lacune rimanenti.

DOMANDA: Quali sono i principali successi del 2024?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Alcuni dei principali successi evidenziati nel Rapporto SDG 2024:

Riduzione della povertà : Notevoli progressi sono stati fatti nella riduzione della povertà estrema, con un numero crescente di persone che hanno migliorato le loro condizioni di vita Accesso all’energia pulita : C’è stato un aumento significativo nell’accesso a fonti di energia rinnovabile e pulita, contribuendo a ridurre le emissioni di gas serra Educazione di qualità : Miglioramenti nell’accesso all’educazione di qualità, con un aumento del tasso di iscrizione scolastica e una riduzione del divario di genere nell’istruzione Salute e benessere : Progressi nella riduzione della mortalità infantile e materna, e un miglioramento generale nell’accesso ai servizi sanitari

Questi successi dimostrano che, nonostante le sfide, ci sono stati progressi significativi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

DOMANDA: Quali sfide rimangono da affrontare?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Nonostante i progressi, il rapporto SDG 2024 evidenzia diverse sfide significative che rimangono da affrontare:

Povertà e disuguaglianze : Sebbene ci siano stati progressi nella riduzione della povertà estrema, molte persone continuano a vivere in condizioni di povertà e le disuguaglianze economiche e sociali rimangono elevate Cambiamento climatico : Gli effetti del cambiamento climatico stanno diventando sempre più evidenti, con eventi meteorologici estremi e disastri naturali che colpiscono duramente le comunità vulnerabili Conflitti e instabilità geopolitica : L’aumento dei conflitti e delle tensioni geopolitiche sta ostacolando i progressi verso gli SDG, causando sfollamenti di massa e crisi umanitarie Pandemia di COVID-19 : Gli effetti persistenti della pandemia hanno rallentato i progressi in molti settori, inclusi la salute, l’istruzione e l’economia Accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari : Molte persone in tutto il mondo continuano a non avere accesso a servizi igienico-sanitari adeguati e acqua potabile sicura

Queste sfide richiedono azioni concertate e investimenti significativi per essere affrontate efficacemente.

DOMANDA: Come influiscono le disuguaglianze sul progresso?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Le disuguaglianze hanno un impatto significativo sul progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Ecco alcuni modi in cui le disuguaglianze influenzano negativamente il progresso:

Accesso diseguale alle risorse : Le disuguaglianze economiche e sociali limitano l’accesso a risorse essenziali come l’istruzione, la sanità e l’occupazione. Questo crea un ciclo di povertà che è difficile da rompere Disparità di genere : Le disuguaglianze di genere impediscono alle donne e alle ragazze di partecipare pienamente alla vita economica e sociale, limitando il loro potenziale e contribuendo a perpetuare la povertà Impatto sulla salute : Le persone che vivono in condizioni di povertà o in aree svantaggiate hanno meno accesso ai servizi sanitari, il che porta a peggiori risultati di salute e una maggiore vulnerabilità alle malattie Educazione inadeguata : Le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione di qualità limitano le opportunità di apprendimento e sviluppo, influenzando negativamente le prospettive di lavoro e di vita delle persone Conflitti e instabilità : Le disuguaglianze possono alimentare tensioni sociali e conflitti, che a loro volta ostacolano lo sviluppo economico e sociale e compromettono la stabilità delle comunità

Affrontare le disuguaglianze è quindi cruciale per garantire un progresso equo e sostenibile verso gli SDGs.

DOMANDA: Come influiscono le disuguaglianze sul cambiamento climatico?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Le disuguaglianze influenzano il cambiamento climatico in diversi modi, creando un ciclo che aggrava sia le disuguaglianze stesse che gli impatti climatici. Ecco alcuni punti chiave:

Vulnerabilità delle comunità povere : Le comunità più povere e vulnerabili sono spesso le più colpite dagli eventi climatici estremi, come inondazioni, siccità e tempeste. Queste comunità hanno meno risorse per adattarsi e riprendersi da tali eventi, il che peggiora ulteriormente la loro situazione economica e sociale Accesso limitato alle risorse : Le disuguaglianze economiche limitano l’accesso a risorse essenziali come l’acqua potabile, l’energia pulita e le tecnologie di adattamento climatico. Questo rende più difficile per le comunità svantaggiate affrontare gli impatti del cambiamento climatico Disparità di genere : Le donne, in particolare nelle aree rurali e nei paesi a basso reddito, sono spesso più vulnerabili agli impatti climatici a causa di barriere socio-economiche e culturali. Ad esempio, le donne possono avere meno accesso alla terra, alle risorse finanziarie e alle informazioni, il che limita la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti climatici Impatto sulla salute : Le disuguaglianze sociali ed economiche possono esacerbare gli impatti del cambiamento climatico sulla salute. Le persone che vivono in condizioni di povertà hanno meno accesso ai servizi sanitari e sono più esposte a malattie legate al clima, come le malattie trasmesse dall’acqua e le malattie respiratorie Conflitti e migrazioni : Le disuguaglianze possono aumentare il rischio di conflitti legati alle risorse naturali, come l’acqua e la terra, che diventano più scarse a causa del cambiamento climatico. Questo può portare a migrazioni forzate e ulteriori tensioni sociali

Affrontare le disuguaglianze è quindi cruciale per mitigare gli impatti del cambiamento climatico e promuovere uno sviluppo sostenibile ed equo.

Che richiama articoli e voci de

Il Tempo https://www.iltempo.it/adnkronos/2024/03/05/news/i-cambiamenti-climatici-influenzano-le-disuguaglianze-di-genere-come-e-quanto–38648625/ : Studenti.it https://www.studenti.it/conseguenze-sociali-del-cambiamento-climatico-come-il-cambiamento-climatico-influenza-le-comunita-umane.html Treccani https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/tra-cambiamento-climatico-e-disuguaglianze.html

DOMANDA: Quali soluzioni possono ridurre queste vulnerabilità?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Ecco alcune soluzioni che possono aiutare a ridurre le vulnerabilità legate alle disuguaglianze e al cambiamento climatico:

Politiche di redistribuzione : Implementare politiche di redistribuzione, come il carbon pricing con redistribuzione dei ricavi, può aiutare a ridurre le disuguaglianze economiche e stabilizzare il clima. Questo approccio può fornire benefici immediati alle famiglie a basso reddito e promuovere una maggiore giustizia sociale. Accesso ai servizi pubblici : Garantire l’accesso universale a servizi essenziali come l’istruzione e la sanità può migliorare le condizioni di vita delle comunità vulnerabili e aumentare la loro capacità di adattarsi agli impatti climatici Empowerment delle comunità locali : Promuovere l’empowerment delle comunità locali, in particolare delle donne e delle comunità emarginate, attraverso programmi di formazione e supporto finanziario, può rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento Investimenti in infrastrutture sostenibili : Investire in infrastrutture resilienti e sostenibili, come sistemi di gestione delle risorse idriche e reti energetiche rinnovabili, può ridurre la vulnerabilità delle comunità agli eventi climatici estremi Protezione degli ecosistemi : Salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi naturali, come foreste e oceani, può contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e fornire benefici ambientali e socio-economici. Queste soluzioni richiedono un impegno concertato da parte dei governi, delle organizzazioni internazionali e delle comunità locali per essere efficaci.

Riferimenti:

1 Cambiamenti climatici Ecobnb https://www.econbn.it/blog/2021/08/soluzioni-cambiamenti-climatici

2 Affrontare il cambiamento climatico e le disuguaglianze: una soluzione ? CMCC https://www.cmcc.it/it/articolo/affrontare-il-cambiamento-climatico-e-le-disuguaglianze-una-soluzione-doppiamente-vantaggiosa

3 Cosa serve davvero per ridurre le disuguaglianze? Oxfam Italia https://www.oxfamitalia.org/cosa-serve-davvero-per-ridurre-le-disuguaglianze/ Mostra altro

DOMANDA: Quali Paesi stanno implementando queste soluzioni?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Diversi paesi stanno implementando soluzioni per ridurre le vulnerabilità legate alle disuguaglianze e al cambiamento climatico. Ecco alcuni esempi:

Svezia : La Svezia è nota per le sue politiche di welfare avanzate e per l’impegno nella riduzione delle disuguaglianze. Il paese ha implementato politiche di redistribuzione del reddito e investimenti in energie rinnovabili per combattere il cambiamento climatico Costa Rica : Questo paese ha fatto grandi progressi nella protezione degli ecosistemi e nella promozione dell’energia rinnovabile. La Costa Rica ha investito significativamente in infrastrutture sostenibili e ha implementato programmi di riforestazione per mitigare gli effetti del cambiamento climatico Germania : La Germania ha adottato politiche di transizione energetica, note come “Energiewende”, per ridurre le emissioni di gas serra e promuovere l’uso di energie rinnovabili. Inoltre, il paese ha forti politiche sociali per ridurre le disuguaglianze economiche Etiopia : Nonostante le sfide economiche, l’Etiopia ha lanciato iniziative per migliorare l’accesso all’istruzione e ai servizi sanitari, oltre a promuovere l’uso di energie rinnovabili per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili

Questi paesi dimostrano che è possibile affrontare simultaneamente le disuguaglianze e il cambiamento climatico attraverso politiche integrate e sostenibili.

Riferimenti: 1 Agenda 2030 – 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi Corriere2030 https://www.corriere2030.org/sustainable-development-goals/agenda-2030-10-ridurre-le-disuguaglianze-allinterno-dei-e-fra-i-paesi/

2 UN75 – I grandi temi: disuguaglianza, come colmare il divario UNRIC

https://unric.org/it/un75-i-grandi-temi-disuguaglianza-come-colmare-il-divario/

DOMANDA: Ci sono iniziative locali in Italia su questo tema?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Sì, in Italia ci sono diverse iniziative locali che mirano a ridurre le disuguaglianze e affrontare il cambiamento climatico. Ecco alcuni esempi:

Fondazione Unipolis : La Fondazione Unipolis ha lanciato il bando “ACT – Aspirare, Coinvolgere, Trasformare” per sostenere progetti innovativi nelle aree delle disuguaglianze, mobilità e welfare. Tra i progetti selezionati ci sono “Caring is Sharing” a Bologna, che supporta giovani verso una maggiore autonomia, e “Libere” a Napoli, che promuove l’empowerment di giovani donne provenienti da contesti migratori Forum Disuguaglianze e Diversità : Questo forum, nato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, coinvolge organizzazioni di cittadinanza attiva e ricercatori per disegnare proposte volte a ridurre le disuguaglianze in Italia. Il forum lavora su vari fronti, inclusi l’accesso all’istruzione e la giustizia sociale Oxfam Italia : Oxfam Italia ha implementato programmi per aiutare le persone più vulnerabili, migliorando l’accesso ai servizi essenziali e promuovendo l’inclusione sociale. Questi programmi mirano a ridurre la povertà e le disuguaglianze economiche

Queste iniziative dimostrano l’impegno a livello locale per affrontare le sfide legate alle disuguaglianze e al cambiamento climatico. Se hai altre domande o vuoi approfondire un aspetto specifico, fammi sapere!

Riferimenti: 1 Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze per promuovere lo sviluppo sostenibile https://armadilla.coop/quaderno/obiettivo-10-ridurre-disuguaglianze-promuovere-sviluppo-sostenibile/

2 Disuguaglianze: sei progetti dedicati al miglioramento del welfare e alla mobilità sicura La Repubblica https://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2024/12/19/news/disuguaglianze_sei_progetti_dedicati_al_miglioramento_del_welfare_e_alla_mobilita_sicura-423897187/

3 Il nostro programma di lotta alle disuguaglianze in Italia Oxfam Italia https://www.oxfamitalia.org/programma-italia/

DOMANDA: Quali sono i risultati di queste iniziative?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Ecco alcuni risultati delle iniziative locali in Italia per ridurre le disuguaglianze e affrontare il cambiamento climatico:

Welfare Energetico Locale (WEL) : Dopo 14 mesi di sperimentazione in cinque territori italiani, il progetto WEL ha prodotto un rapporto scientifico che illustra i risultati ottenuti. Il progetto ha identificato le cause della povertà energetica e ha promosso politiche di welfare che integrano giustizia sociale e ambientale. Le indagini locali hanno fornito dati preziosi per sviluppare percorsi verso una maggiore giustizia energetica Forum Disuguaglianze e Diversità : Questo forum ha lavorato su proposte concrete per ridurre le disuguaglianze in Italia. Attraverso la collaborazione tra ricerca e cittadinanza attiva, sono state sviluppate politiche che mirano a migliorare l’accesso ai servizi essenziali e a promuovere l’inclusione sociale Oxfam Italia : Oxfam ha implementato programmi per aiutare le persone più vulnerabili, migliorando l’accesso ai servizi sanitari e educativi. Questi programmi hanno contribuito a ridurre la povertà e a promuovere l’inclusione sociale, con un impatto positivo sulle comunità locali

Questi risultati dimostrano l’efficacia delle iniziative locali nel promuovere uno sviluppo sostenibile e ridurre le disuguaglianze.

Riverimenti:1 Welfare Energetico Locale: un anno di sperimentazioni per nuove politiche pubbliche Forum Disuguaglianze e Diversità https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/welfare-energetico-locale-un-anno-di-sperimentazioni-per-nuove-politiche-pubbliche/

2 Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze per promuovere lo sviluppo sostenibile https://armadilla.coop/quaderno/obiettivo-10-ridurre-disuguaglianze-promuovere-sviluppo-sostenibile/

3 Il nostro programma di lotta alle disuguaglianze in Italia Oxfam Italia https://www.oxfamitalia.org/programma-italia/

DOMANDA: Disuguaglianze: sei progetti dedicati al miglioramento del welfare

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

La Fondazione Unipolis ha recentemente annunciato i vincitori del bando “ACT – Aspirare, Coinvolgere, Trasformare”, che mira a promuovere una società più inclusiva e solidale attraverso il sostegno a progetti innovativi nelle aree delle disuguaglianze, mobilità e welfare. Ecco una panoramica dei sei progetti selezionati

Caring is Sharing (Bologna): Realizzato dall’organizzazione Agevolando, questo progetto supporta giovani che hanno vissuto percorsi di tutela, aiutandoli a raggiungere una maggiore autonomia e un ruolo attivo nella società. Libere (Napoli): La cooperativa sociale Dedalus promuove l’empowerment di giovani donne provenienti da contesti migratori attraverso percorsi educativi non formali, favorendo l’inclusione e la crescita personale. Orizzonti (Roma): L’associazione di volontariato ARPJTETTO ETS sviluppa un programma di inclusione socio-lavorativa rivolto a mamme sole con bambini in situazioni di grave disagio economico e sociale. Dai Valore alla Vita (Firenze): Ideato dall’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, questo progetto si concentra sulla sicurezza stradale, sensibilizzando i giovani e formando una nuova generazione di utenti della strada consapevoli e responsabili. 1.000 Giorni Insieme (Torino): Promosso dalla Rete delle Case del Quartiere ETS, questo progetto si rivolge al benessere materno-infantile, offrendo supporto alle famiglie vulnerabili. Progetto di mobilità sicura : Un’iniziativa che mira a migliorare la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, coinvolgendo le comunità locali in attività di sensibilizzazione e formazione.

Questi progetti rappresentano un impegno concreto per migliorare le condizioni di vita delle comunità vulnerabili in Italia, promuovendo l’inclusione sociale e la giustizia economica.

DOMANDA: Come si collegano le disuguaglianze ai diritti umani?

RELAZIONA COPILOT Microsoft Edge 365:

Le disuguaglianze e i diritti umani sono strettamente collegati, poiché le disuguaglianze possono compromettere l’accesso e il godimento dei diritti umani fondamentali. Ecco alcuni punti chiave su come le disuguaglianze influenzano i diritti umani:

Accesso ai diritti fondamentali : Le disuguaglianze economiche e sociali possono limitare l’accesso a diritti fondamentali come l’istruzione, la salute, l’alloggio e il lavoro. Ad esempio, le persone che vivono in povertà spesso non hanno accesso a servizi sanitari adeguati o a un’istruzione di qualità, compromettendo il loro diritto a una vita dignitosa Discriminazione e marginalizzazione : Le disuguaglianze possono portare a discriminazione e marginalizzazione di gruppi specifici, come minoranze etniche, donne, persone con disabilità e comunità LGBTQ+. Questa discriminazione può impedire a questi gruppi di esercitare i loro diritti civili, politici, economici, sociali e culturali Impatto sulla partecipazione politica : Le disuguaglianze possono limitare la partecipazione politica e il potere decisionale di gruppi emarginati. Le persone che vivono in condizioni di povertà o che appartengono a gruppi discriminati spesso hanno meno opportunità di influenzare le politiche pubbliche e di far valere i propri diritti Giustizia sociale : Le disuguaglianze compromettono la giustizia sociale, creando un divario tra ricchi e poveri che può portare a tensioni sociali e conflitti. La giustizia sociale è un principio fondamentale dei diritti umani, che richiede l’equità nella distribuzione delle risorse e delle opportunità Sviluppo sostenibile : Le disuguaglianze ostacolano il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), che sono strettamente legati ai diritti umani. La riduzione delle disuguaglianze è essenziale per garantire che tutti possano beneficiare dello sviluppo economico e sociale in modo equo e sostenibile

Affrontare le disuguaglianze è quindi cruciale per promuovere e proteggere i diritti umani a livello globale.

(*) Prof. Claudio Quintano – Emeritus Professor of Economic Statistics, Department of Management and Quantitative Studies (DISAQ Excellence Department), University of Naples Parthenope – Former University Rector (2010-2016) of University of Naples “Parthenope” – Now, Teacher of Tomorrow’s Measures to Meet the UN Sustainability in the Department of Law and Economics University