Sviluppo sostenibile, “Promossi 2023”: bando online entro dicembre

Sarà pubblicato entro dicembre 2023 il Bando Promossi 2023, con cui l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) punta a una crescita socioeconomica sostenibile, innovativa e inclusiva, attraverso un approccio focalizzato sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU, che mette al centro le persone, la prosperità e il pianeta. Nella prospettiva di superare una dinamica di lavoro a compartimenti stagni, si mirerà a un approccio integrato che partirà dal fondamentale ruolo della formazione e dell’occupazione per combinarli con offerta di servizi di base, sviluppo urbano sostenibile, sicurezza alimentare e agricoltura fondata su risorse rinnovabili, fra gli altri. L’attenzione dell’Agenzia nel Bando si è però anche concentrata su una dimensione trasversale che terrà conto nell’ambito dei progetti selezionati di temi legati al gender, alla disabilità, all’empowerment femminile e alla trasformazione digitale.

Il partenariato dovrà avere un ruolo fondamentale nell’implementazione dei progetti, in particolare riguardo l’avvio di collaborazioni con il settore privato. La selezione dei partner dovrà favorire lo sviluppo di progetti ampi e integrati, garantendo un valore aggiunto evidente e capace di influire sui risultati e sull’impatto di medio-lungo periodo. A ciò si aggiungerà un elemento “core” come la capacità di promuovere l’ownership dei processi di sviluppo. In linea con il Piano DGCS – AICS per l’efficacia degli interventi, saranno seguite le regole procedurali per la progettazione, la gestione e la rendicontazione delle iniziative attraverso l’approccio Result Based Management (RBM). Quest’ultimo dovrà di fatto garantire efficacia dell’azione e impatto nel medio e lungo termine, assicurare sostenibilità economica, sociale e ambientale, basarsi sui principi di accountability e trasparenza e perseguire risultati ben definiti, misurabili, monitorabili e valutabili.