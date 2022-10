Sviluppo urbano, progetti sostenibili e inclusivi: da Bruxelles contributi fino a 5 milioni di euro

La Commissione europea ha lanciato un bando, sotto l’Iniziativa urbana europea (Eui), con un budget di 50 milioni di euro a sostegno di progetti pilota nell’ambito della seconda generazione del nuovo Bauhaus europeo. I primi sei sono stati finanziati all’interno del quadro di Horizon Europe. I progetti interessati a candidarsi devono incarnare i valori del nuovo Bauhaus, ossia quelli della sostenibilita’, dell’inclusivita’ e dell’estetica. L’invito si rivolge a progetti che stimolino la trasformazione nelle citta’ e abbiano il potenziale di generare investimenti e di ispirare altri progetti della politica di coesione. Tali progetti devono essere collegati a quattro temi: costruire e ristrutturare in uno spirito di circolarita’ e neutralita’ di carbonio; conservazione e trasformazione del patrimonio culturale; adattare e trasformare gli edifici per soluzioni abitative a prezzi accessibili; rigenerare gli spazi urbani. Il Fondo per lo sviluppo regionale (Fesr) finanziera’ l’80 % del costo dei progetti selezionati. Ciascun progetto puo’ ricevere fino a 5 milioni.