Svimez, 80 anni di analisi e impegno per ridurre i divari Nord-Sud. Nuovo logo per celebrare l’anniversario

Il 2026 segna un traguardo speciale per la Svimez, che celebra ottant’anni di studio rigoroso e di proposte per il Paese, con un’attenzione costante alle trasformazioni economiche e sociali del Mezzogiorno e dell’Italia intera.

Un anniversario tra memoria e futuro

Per celebrare l’occasione, l’associazione ha presentato un nuovo logo dedicato agli 80 anni, simbolo di una storia solida che si intreccia con quella della Repubblica italiana e di un futuro orientato al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali.

Ruolo analitico e stimolo al dibattito pubblico

Svimez conferma il suo impegno a rafforzare il ruolo di riferimento analitico e di stimolo al dibattito pubblico, con lo sguardo rivolto alle sfide che attendono territori, istituzioni e comunità locali, continuando a sostenere politiche e strategie mirate allo sviluppo equilibrato del Mezzogiorno.

Qui per approfondire la storia della Svimez.