Svimez: Attuazione dei Fondi Fesr, Italia in forte ritardo. La Mid-term review può essere un’opportunità?

Nell’ultimo numero di Informazioni Svimez c’è un’analisi approfondita sullo stato di attuazione dei programmi italiani finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) nel periodo 2021-2027, e sulle opportunità e criticità connesse alla Proposta di revisione della Commissione europea.

L’Italia ha speso solo il 7,5% (3 miliardi su 42): tra i peggiori risultati in Europa. La proposta di revisione della Commissione europea, con l’introduzione del cofinanziamento Ue al 100% e un anno aggiuntivo per la spesa, rappresenta una opportunità concreta ma anche un campanello d’allarme.

Le Regioni del Mezzogiorno hanno già destinato circa 3 miliardi alle tecnologie Step, e potrebbero contribuire al target minimo del 15% di riprogrammazione richiesto per accedere ai benefici previsti dalla Commissione. Ma la riallocazione dovrà essere gestita con particolare attenzione, al fine di preservare il principio di addizionalità delle risorse destinate alla coesione, evitando utilizzi che ne snaturino la funzione.

In questo scenario, secondo Svimez, si rende necessaria una governance multilivello, in grado di coniugare un forte presidio centrale – essenziale per garantire coerenza strategica – con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni locali, indispensabile per adattare gli interventi alle specificità e ai bisogni dei territori.

In particolare vengono analizzate le implicazioni della Mid-term review dei fondi di coesione europei per il ciclo 2021-2027, che consente di riallocare le risorse verso le nuove priorità strategiche dell’Unione Europea: difesa, transizione energetica, gestione delle risorse idriche, social housing e tecnologie critiche.

Per l’Italia, che ha attualmente speso solo il 7,5% dei fondi disponibili, si apre un’opportunità significativa per rafforzare le politiche industriali a sostegno degli investimenti delle grandi imprese nel Mezzogiorno e per accelerare gli interventi di riequilibrio territoriale.

