Svimez, Luca Bianchi vede nero: Autonomia differenziata rischio enorme. Prospettiva pessima per il Sud

L’autonomia differenziata “è un rischio enorme, una prospettiva che non solo è pessima per il Sud ma indebolirà la capacità competitiva del Paese”. Lo dice a LaPresse Luca Bianchi, direttore generale della Svimez, in merito all’approvazione alla Camera del ddl sull’Autonomia differenziata.”Con l’autonomia differenziata probabilmente non avremmo avuto una crescita così sostenuta”, aggiunge Bianchi in riferimento al report pubblicato da Svimez oggi, che evidenzia una crescita del Mezzogiorno nel 2023 oltre la media nazionale. “Il Sud – spiega – ha bisogno di investimenti e di una politica coordinata a livello nazionale, se non addirittura a livello europeo come per il Pnrr. L’autonomia è un modello opposto di frantumazione di politiche” e “porterà un progressivo disinvestimento nelle regioni del Mezzogiorno, deprivando dal potenziale di crescita il Sud e aumentando la dipendenza dell’economica del Nord dalla Germania”. Si tratta “di un modello contrapposto a quello di coordinamento”, un modello di “frammentazione”, rimarca.