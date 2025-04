Svimez, ecco il nuovo sito: un hub innovativo sulle dinamiche territoriali e sulle politiche di sviluppo

La Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, presenta il suo nuovo sito web, un portale completamente rinnovato, un punto di riferimento digitale per l’analisi economica e sociale, la ricerca e la divulgazione sull’economia dei territori, sulle trasformazioni sociali e sull’andamento delle politiche di sviluppo e coesione. Il nuovo sito (www.svimez.it) è stato progettato per offrire una navigazione più intuitiva, un accesso semplificato ai dati e un’esperienza interattiva per studiosi, policy maker, giornalisti, imprese e cittadini interessati ai temi delle disuguaglianze, dello sviluppo e delle politiche pubbliche.

Le novità

Con un’interfaccia moderna e accessibile, il portale è stato ripensato per garantire una fruizione ottimale da qualsiasi dispositivo, con una grafica chiara e un’organizzazione dei contenuti più immediata.

Focus tematici e report aggiornati: approfondimenti su lavoro, infrastrutture, industria, transizione ecologica, digitalizzazione e altri temi strategici per il futuro del Mezzogiorno. Sezione multimediale: video, immagini e contenuti digitali con esperti e studiosi per rendere ancora più fruibile il dibattito sulle politiche di sviluppo.

Migliore integrazione con i social media: per amplificare la divulgazione e stimolare il confronto sulle tematiche di ricerca della Svimez.

“La Svimez – ha dichiarato il direttore generale Luca Bianchi – è da sempre un osservatorio privilegiato sull’andamento delle disuguaglianze in Italia e sull’impatto delle politiche pubbliche. Con il nuovo sito vogliamo fornire strumenti accessibili per comprendere le trasformazioni economiche e sociali dei territori e contribuire, con prodotti più agili e fruibili, a riattivare il dibattito pubblico sugli obiettivi complementari della competitività e della coesione sociale”.