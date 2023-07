Svimez, Fitto: Protocollo di intesa per lavorare insieme

I dati del Rapporto Svimez “lasciano intendere grandi potenzialità e rischi per il Mezzogiorno, luci e ombre. Le potenzialità vanno accompagnate e i rischi evitati anche con interventi di riprogrammazione che stiamo portando avanti”. Lo dichiara il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, alla conferenza stampa sulle Anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 dove annuncia che “ci sarà un protocollo di intesa per lavorare insieme con Svimez”. “Lo stiamo definendo in queste ore”, dichiara.