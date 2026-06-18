Svimez, il Sud cresce più del Centro-Nord per il quarto anno consecutivo

Per il quarto anno consecutivo il Mezzogiorno cresce più del Centro-Nord. Secondo le stime Svimez, nel 2025 il Pil delle regioni meridionali è aumentato dello 0,7%, contro il +0,5% del Centro-Nord. Si tratta, sottolinea, di “una circostanza unica nelle serie statistiche omogenee disponibili dal 1980”. “Sebbene, come l’anno precedente, il tasso di crescita del Pil nazionale sia risultato di entità modesta (al di sotto del punto percentuale), la performance delle singole regioni presenta un’ampia variabilità. La differente capacità di risposta al ciclo risente della composizione congiunturale della domanda, essenzialmente trainata dagli investimenti (specie quelli in costruzioni), ma anche delle differenze strutturali consolidatesi nel corso degli ultimi vent’anni”, spiega Svimez.

L’Italia torna sotto media Ue

L’Italia torna ad ampliare il divario di crescita con l’Unione europea. Secondo Svimez, nel 2025 il Pil italiano è cresciuto dello 0,5%, in rallentamento rispetto al +0,8% del 2024 e, per il secondo anno consecutivo, al di sotto della media dell’Ue a 27 (+1,5%). Tra le principali economie europee resta marcata l’eterogeneità delle performance: la Spagna cresce del 2,8%, la Francia dello 0,8%, mentre la Germania registra un modesto +0,2% dopo la recessione del biennio precedente. Per Svimez, “dopo un triennio (2021-2023) di sviluppo relativamente più intenso, nell’ultimo biennio l’Italia è tornata su un sentiero di crescita ‘basso’, non molto diverso, per intensità, dai modesti incrementi osservati nei primi due decenni del nuovo millennio”.

Tra le regioni del Sudsostenuto dall’industria e soprattutto dalle costruzioni (+21,9%),Unica regione meridionaleNel Centromentre al Nord la crescita resta modesta (+0,3% nel Nord-Ovest e +0,4% nel Nord-Est), penalizzata dalla debolezza dell’industria e dell’export. Secondo la Svimez, il differenziale a favore del Sud è stato sostenuto soprattutto dalla forte dinamica degli investimenti, in particolare nelle costruzioni, cresciute del 48,6% tra il 2022 e il 2025 contro il +34,3% del Centro-Nord.